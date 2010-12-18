12 هزار تن ماهی کیلکا در مازندران صید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد عصر شنبه در جلسه کارگروه شیلاتی استان افزود: حدود 12 هزار تن ماهی کیلکا در هشت ماهه اول سال جاری در مازندران صید شد .

وی خاطر نشان کرد: صید ماهی کیلکا در استان مازندران از جمله فعالیت های شیلاتی است که حدود 450 نفر از صیادان را در قالب 44 شرکت تعاونی صیادی به صید در دریا مشغول کرده است.

حبیب نژاد افزود: با تلاش صیادان استان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال بیش از11 هزار و 600 تن ماهی کیلکا در مازندران صید و روانه بازار مصرف شد که این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش صید را نشان می دهد.

وی ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 25 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری به علت تخم ریزی، صید ماهی متوقف بوده است.

مدیر کل شیلات مازندران گفت: در مهر ماه امسال نیز صیادان با مشاهده ماهیان ریز در تورهای خود صید را به مدت یک ماه تعطیل نمودند که این حرکت آنان نشان دهنده مشارکت خود صیادان در مدیریت صید مسئولانه در دریا است.