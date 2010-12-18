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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

1000 حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

1000 حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: تا پایان امسال تمامی چاه‌های استان به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد که تاکنون 250 حلقه چاه و تا پایان سال هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند.

جعفر فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، کنترل‌دار کردن چاه‌های عمیق استان زنجان را از طرح‌های شرکت آب منطقه‌ای زنجان اعلام و خاطر نشان کرد: تا پایان امسال تمامی چاه‌های استان به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد که تاکنون 250 حلقه چاه و تا پایان سال هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند.

فهیمی طراحی ساختمان اداری و ساخت سالن ورزشی را به عنوان دیگر پروژه‌های شرکت آب منطقه ای زنجان معرفی کرد و افزود: طراحی‌ ساختمان اداری به پایان رسیده است و عملیات عمرانی آن از اواخر آذر ماه شروع می‌شود.

وی از ساخت مجموعه ورزشی شرکت آب منطقه ای خبر داد و گفت: یک مجموعه ورزشی نیز در حال حاضر در حوالی میدان آزادگان در حال ساخت است و در شش ماهه نخست سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به احداث سدهای بزرگ و کوچک در استان، از اجرای شیوه های جدید بالا بردن بهره وری در سد کینه‌ورس، سد مشمپا، سد مراش، سد قره درق، سد پاوه‌رود و سد میرزاخانلو خبر داد.

فهیمی با اشاره به وضعیت پروژه سد مشمپا اظهار داشت: احداث تونل اول این سد به پایان رسیده و تونل دوم  تا پایان آذر ماه آماده می‌شود همچنین جاده دسترسی به سد آماده است و کمپ‌ها تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی از عقد قرارداد با پیمانکار چینی خبرداد و یادآور شد: این سد با 750 میلیون متر مکعب ظرفیت، 46 روستا را در بر می‌گیرد و نیروگاه آن 120 مگاوات برق تولید خواهد کرد.

کد مطلب 1212340

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