جعفر فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، کنترل‌دار کردن چاه‌های عمیق استان زنجان را از طرح‌های شرکت آب منطقه‌ای زنجان اعلام و خاطر نشان کرد: تا پایان امسال تمامی چاه‌های استان به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد که تاکنون 250 حلقه چاه و تا پایان سال هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند.

فهیمی طراحی ساختمان اداری و ساخت سالن ورزشی را به عنوان دیگر پروژه‌های شرکت آب منطقه ای زنجان معرفی کرد و افزود: طراحی‌ ساختمان اداری به پایان رسیده است و عملیات عمرانی آن از اواخر آذر ماه شروع می‌شود.

وی از ساخت مجموعه ورزشی شرکت آب منطقه ای خبر داد و گفت: یک مجموعه ورزشی نیز در حال حاضر در حوالی میدان آزادگان در حال ساخت است و در شش ماهه نخست سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به احداث سدهای بزرگ و کوچک در استان، از اجرای شیوه های جدید بالا بردن بهره وری در سد کینه‌ورس، سد مشمپا، سد مراش، سد قره درق، سد پاوه‌رود و سد میرزاخانلو خبر داد.

فهیمی با اشاره به وضعیت پروژه سد مشمپا اظهار داشت: احداث تونل اول این سد به پایان رسیده و تونل دوم تا پایان آذر ماه آماده می‌شود همچنین جاده دسترسی به سد آماده است و کمپ‌ها تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی از عقد قرارداد با پیمانکار چینی خبرداد و یادآور شد: این سد با 750 میلیون متر مکعب ظرفیت، 46 روستا را در بر می‌گیرد و نیروگاه آن 120 مگاوات برق تولید خواهد کرد.