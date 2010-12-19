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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

پیتر چوتیوتز نویسنده آلمانی درگذشت

پیتر چوتیوتز نویسنده آلمانی درگذشت

پیتر چوتیوتز نویسنده و مترجم آلمانی در سن 76 سالگی در منزل شخصی‌اش در شهر اشتوتگارت درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، بنگاه انتشاراتی "فربرشر" که تمامی کتاب‌های این نویسنده نامدار آلمانی را منتشر کرده، خبر درگذشت او را تائید کرده است.

پیتر چوتیوتز در سال 1966 شروع به فعالیت ادبی کرد و در دهه 70 و از طریق آثار سیاسی‌اش شهرت زیادی کسب کرد. از مشهورترین کتاب‌های او می‌توان به "متولیان صبحدم" (1978)، "رم؛ گذار از دوران کهن" (1999)، "آخرین نامه ماکیاولی" (2003)، "همه چیز درباره لئوناردو داوینچی" (2004) و "دوست من کلاوس" (2007) اشاره کرد.

این نویسنده علاوه بر نوشتن کار ترجمه هم انجام می‌داد؛ از ایتالیایی به آلمانی. ترجمه کتاب "دشمن ملی" نوشته کوردا ستایانو در سال 1976 یکی از معروفترین آثار ترجمه‌ای این نویسنده فقید آلمانی بود.

کد مطلب 1212342

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