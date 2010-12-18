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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

کاوه خبر داد:

اجرای طرح آرمانی گندم در 4400 هکتار اراضی مازندران

اجرای طرح آرمانی گندم در 4400 هکتار اراضی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت: طرح آرمانی گندم امسال در چهار هزار و 400 هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان افزود: در راستای اجرای طرح آرمانی و حفاظتی گندم از سوی شرکتهای خدمات مشاوره ای مازندران، این طرح در سطح چهار هزار و 400 هکتار در سال جاری انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: خشکی هوا و کمبود بارندگی یکی از مشکلات مهم در اجرای طرح آرمانی گندم در استان است.

کاوه افزود: با توجه به شرایط نامساعد جوی و عدم نزولات آسمانی و کمبود رطوبت و عدم سبز مزارع گندم در مناطق کوهستانی و دشت، تا پایان نیمه اول آذر ماه سال جاری سطوح بذرکاری شده گندم آبی استان 16 هزار و 500 هکتار و سطوح بذرکاری شده گندم دیم 17 هزار هکتار است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد:  در سطح 10 هزارهکتار اراضی استان بیمه گندم آبی و دیم صورت گرفته است .

وی یادآور شد: تا مدت زمان فوق مقدار پنج هزار و 800 تن گندم رقم اصلاح شده بین کشاورزان گندم کار استان توزیع شد. 

کد مطلب 1212343

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