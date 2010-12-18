روزهای تعطیلی که البرزیها پرکار بودند/ البرز آماده میزبانی هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سفرهای استانی همواره با مصوبات خوبی همراه بوده است که در پی اجرای این مصوبات توسعه، رشد و آبادانی نصیب استانهای کشور شده است.

در این میان لزوم شناسایی کمبودها و نیز مشکلات دستگاهها از جمله موارد است که باید پیش از سفرهای استانی دولت با بررسی به موقع به آن پرداخته شود.

از طرف دیگر پروژه های در دست ساخت که با کمبود اعتبار مواجه شده اند و نیز شناسایی پروژه هایی که نیازمند اعتبارات ملی است ازجمله وظایف دستگاهها در پیش از سفر دولت است که مدیران البرزی نیز در همین راستا در تعطیلات گذشته تلاش کردند با به کارگیری تمام توان خود و پرسنل اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنند.

همچنین اگرچه در روزهای محرم و عزاداری برای امام حسین(ع) همگان اغلب ترجیح می دهند فازغ از مشغله های روزمره با رفتن به هیئتها به عزاداری بپردازند اما از آنجا که نهضت عاشورا نیز پیام عدالت خواهی و کمک به خلق و کسب رضای خدا را به همراه داشت، کار مضاعف مدیران البرزی و کارکنان دستگاههای مختلف در این روزها خالی از ثواب شرکت در مراسمهای عزاداری نبود.

در تمامی ادارات تمامی مرخصیها و ماموریتها تا پایان این سفر لغو شده است و ادارات و دستگاههای البرزی که میزبان وزرا و نمایندگان دولت هستند تلاش می کنند این روزها با شناسایی مشکلات خود و در میان گذاشتن آن با مقامات عالی وزرات خانه هاو دولت در جذب اعتبارات و تصویب پروژه های مهم برای استان گام بردارند.

امروز و فردا تمام مدیران کل البرز و مدیران شهرستانی با مسئولان وزارتخانه مربوط خود جلسه دارند تا پیش نویس مصوبات سفر را با شناخت و آگاهی کامل از مسائل استان تدوین کنند.

استانداری البرز نیز این روزها تا پاسی از شب محل رفت و آمد مسئولان و اصحاب رسانه برای اطلاع رسانی از سفر دولت به البرز است.

سفر استانی هیئت دولت به استان البرز هشتاد و دومین سفر استانی دولت و اولین سفر استانی به البرز به شمار می رود که درصورت بهره گیری مناسب مدیران از این سفرمیتواند منشا خیر و برکت و پیشرفت بسیار برای االبرز باشد.

استان تازه تاسیس البرز با حدود سه میلیون نفر جمعیت از پتانسیلهای خوبی در کنار کمبودها و محرومیتها برخوردار است که امید می رود این سفر بتواند زمینه توسعه استان را فراهم کرده وبا تصویب مصوبات زیرساختی در آن سایه محرومت از سر البرز که سالها درجوار پایتخت نادیده گرفته شد برچیده شود.

همچنین با شنیدن خبر سفر رئیس جمهوری به البرز مردم در شور و هیجان خاصی به سر می برند و با تشکیل ستادهای خودجوش مردمی قصد دارند بهترین استقبال را از دولت به عمل آورند.

استان شدن البرز از جمله وعده های سفرهای قبلی دولت به کرج بوده است که با عملی شدن آن کارکنان و مدیران ادارات نیز با شور و هیجان خاصی آماده تحقق این سفر با امید بهبود شرایط استان هستند.

رئیس جهموری قرار است با تعدادی از وزرای خود روز سه شنبه به االبرز سفر کند.