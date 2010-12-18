امضای 13 تفاهمنامه همکاری بین چین و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ون جیابائو" نخست وزیر چین در دومین روز از سفرش به پاکستان با "یوسف رضا گیلانی" دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مقامهای دو کشور 13 تفاهمنامه همکاری در زمینه های مختلف به امضا رساندند. پکن و اسلام آباد همچنین بر لزوم تبادل فرهنگی و تعمیق روابط دوستانه تاکید کردند.

بر این اساس با توجه به همکاریهای نزدیک چین و پاکستان بویژه در بخشهای نظامی و فناوری از جمله فناوری هسته ای، تحلیلگران از چین بعنوان همپیمان اصلی پاکستان در منطقه یاد می کنند، موضوعی که نگرانی واشنگتن را به همراه دارد.

از جمله دستاوردهای سفر جیابائو به پاکستان امضای موافقتنامه های همکاری دو جانبه در 36 پروژه به ارزش 14 میلیارد دلار بوده است. دو کشور همچنین در مورد افزایش 10 میلیارد دلاری سطح مبادلات تجاری توافق کرده اند.



دولت چین در عین حال از کمک 229 میلیون دلاری خود به اسلام آباد برای بازسازی مناطق سیل زده پاکستان خبر داده است.

گفتنی است که نخست وزیر چین روز پنج شنبه وارد هند شده و با مقامهای این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی پس از امضای چند تفاهمنامه همکاری با دهلی نو، راهی پاکستان شد.