به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان ظهر شنبه در بازدید سر زده از شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در سخنانی اظهار داشت: اساس کار در همه مباحث خدمت بی منت به مردم است.

دهمرده با تاکید بر نقش انرژی در توسعه جوامع، تصریح کرد: هر سرزمینی برای فراهم کردن بستر توسعه نیازمند فعالیت در دو بخش حمل و نقل و انرژی است.

وی از مدیر عامل و کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی خواستار فعالیت ها حوزه انرژی در جهت تسهیل و خدمات رسانی به مردم لرستان شد و یادآور شد: آموزش در این بخش به عنوان یک بحث حساس و کلیدی مطرح است.

استاندار لرستان تخصصی بودن کارکنان در راستای خدمات رسانی را ضروری ارزیابی کرد و یادآور شد: همچنین برگزاری آموزشهای دوره ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب با شغل افراد را لازمه کار در این بخش است.

دهمرده در ادامه سخنان خود هدفمند سازی یارانه ها را کار بزرگ و نقطه عطفی در اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: بار اصلی هدفمند سازی یارانه ها در حوزه انرژی است و می بایست با برنامه ریزی دقیق و استفاده از دانش و تجربه نخبگان کاری کنیم که استان در این زمینه پیشرو و ممتاز باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این قانون شاهد شکوفایی همه جانبه ای در کلیه عرصه های کشور باشیم.

استاندار لرستان همچنین با تأکید بر لزوم افزایش جایگاههای سوخت "سی ان جی" در استان برای راحتی و رفاه بیشتر مردم خواستار پیگیری این امر مهم در استان شد.