  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

28 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران علوفه کشت شد

28 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران علوفه کشت شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از کشت علوفه در 28 هزار هکتار اراضی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: سطح زیر کشت جو علوفه ای در استان مازندران تا پایان نیمه اول آذر ماه سال جاری به 28 هزار هکتار افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای توسعه کشت علوفه در استان تا زمان فوق به مقدار 550 تن جو از طبقه گواهی شده مرغوب در بین کشاورزان استان توزیع شد و با توجه به تأخیر روند کشت جو به دلیل عدم بارش و نزولات جوی و رطوبت کم، سطوح بذرکاری شده جو دیم استان تا این تاریخ، سه هزار و 200 هکتار و جو دیم 12 هزار و 500 هکتار بوده است .

ابطالی گفت: سطح بذرکاری شده شبدر برسیم در سال جاری 39 هزار و 500 هکتار بوده که کاهش 13 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد .

وی یادآور شد: به منظور تأمین علوفه مورد نیاز به مقدار 35 تن بذر کلزا علوفه ای به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شد.

ابطالی گفت: نظر به کیفیت مطلوب وشهای برداشت شده بدلیل مساعد بودن هوا، برداشت چین سوم پنبه در استان ادامه داشته و وش های برداشت شده به مبلغ هر کیلوگرم  11 هزار ریال توسط تجار انجام می شود.

معاون جهاد کشاورزی مازندران گفت: رکورد کارخانه پنبه پاک کنی خورشید شهرستان نکا شامل ، وش وارده به مقدار 423 تن ، وش تصفیه شده 338 تن ، وش موجود 85.5 تن، پنبه محلوج تصفیه شده 103 تن و پنبه محلوج حمل شده 35 تن و تخم پنبه به مقدار 149 تن است.

کد مطلب 1212352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها