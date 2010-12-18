28 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران علوفه کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری افزود: سطح زیر کشت جو علوفه ای در استان مازندران تا پایان نیمه اول آذر ماه سال جاری به 28 هزار هکتار افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای توسعه کشت علوفه در استان تا زمان فوق به مقدار 550 تن جو از طبقه گواهی شده مرغوب در بین کشاورزان استان توزیع شد و با توجه به تأخیر روند کشت جو به دلیل عدم بارش و نزولات جوی و رطوبت کم، سطوح بذرکاری شده جو دیم استان تا این تاریخ، سه هزار و 200 هکتار و جو دیم 12 هزار و 500 هکتار بوده است .

ابطالی گفت: سطح بذرکاری شده شبدر برسیم در سال جاری 39 هزار و 500 هکتار بوده که کاهش 13 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد .

وی یادآور شد: به منظور تأمین علوفه مورد نیاز به مقدار 35 تن بذر کلزا علوفه ای به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع شد.

ابطالی گفت: نظر به کیفیت مطلوب وشهای برداشت شده بدلیل مساعد بودن هوا، برداشت چین سوم پنبه در استان ادامه داشته و وش های برداشت شده به مبلغ هر کیلوگرم 11 هزار ریال توسط تجار انجام می شود.

معاون جهاد کشاورزی مازندران گفت: رکورد کارخانه پنبه پاک کنی خورشید شهرستان نکا شامل ، وش وارده به مقدار 423 تن ، وش تصفیه شده 338 تن ، وش موجود 85.5 تن، پنبه محلوج تصفیه شده 103 تن و پنبه محلوج حمل شده 35 تن و تخم پنبه به مقدار 149 تن است.