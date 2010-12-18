مدیران شهری اثر بخشی سفر ریاست جمهوری را فراموش نکنند

سید علی آقازاده در گفتگو با مهر با اعلام آمادگی شهرداری این کلانشهر در راستای استقبال از رئیس جمهور اظهار داشت: در آستانه نخستین سفر ریاست جمهوری به استان البرز، مرکز این استان مهیای استقبال باشکوه از رییس جمهور و هیئت دولت است.

وی افزود: این سفر به دلیل وعده محقق شده رئیس جمهور در سفر پیشین به کرج، سفری متفاوت خواهد بود و شهروندان کرجی با حضور پرشور خود ضمن اعلام قدردانی از اقدامات صورت گرفته بر لزوم توسعه و عمران کلانشهر کرج به عنوان مرکز این استان تاکید خواهند کرد.

این مسئول ادامه داد: مدیریت شهری کرج نیز همپای شهروندان ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند خواستار توجه ویژه ریاست جمهور و هیئت همراه در خصوص تصویب مصوبات کلیدی و عمرانی در این استان است.

این مسئول از آمادگی کامل این مجموعه در راستای استقبال پرشور از رئیس جمهور خبر داد و گفت: شهرداری کرج با پیش بینی تمهیدات لازم آماده استقبال از رییس جمهور است و با هماهنگی انجام گرفته کلیه عوامل و امکانات مدیریت شهری کرج جهت ایجاد سهولت برای حضور شهروندان کرج و شهرهای اقماری را بسیج کرده است.

آقازاده در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بالاترین سرانه جمعیتی استان البرز در محدوده شهر کرج ساکن هستند که این امر بر لزوم افزایش خدمات دهی مطلوب می افزاید.

وی ادامه داد: کرج به دلیل همجواری با پایتخت با مشکلات فراوانی مواجه است واجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی در این کلانشهر ضروری به نظر می رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی نباید به سفرهای استانی به عنوان یک امر معمولی و اداری نگاه کنند بلکه باید ضرورت این سفر به بهترین نحو تبیین شود .

شهردار کلانشهر کرج تاکید کرد: این سفر فرصت مناسبی در راستای ارائه طرح های جامع و عمرانی در این کلانشهر است و لازم است مدیران شهری با سرعت در راستای تهیه و تدوین موانع موجود در مسیر پروژه ها و تدوین طرحهای زیرساختی و کلان بکوشند.