37 هزار نفر در تاسوعا و عاشورای حسینی خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتقال خون ایران، این آمار نشان می دهد اهدای خون در تاسوعا و عاشورای امسال در مجموع شش درصد در مقایسه با روزهای مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.



بر اساس این گزارش، مردم استان تهران با تعداد چهار هزار و 691 نفر رتبه نخست را در میان اهداکنندگان دارند و پس از استان تهران، استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، گیلان، خراسان رضوی، کرمان و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.



سازمان انتقال خون ایران از اهداکنندگان خون در این ایام قدردانی کرد و از مردم خواست اهدای خون را به ایام خاصی محدود نکنند چراکه نیاز به خون همیشگی است.



