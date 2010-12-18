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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۰

37 هزار نفر در تاسوعا و عاشورای حسینی خون اهدا کردند

37 هزار نفر در تاسوعا و عاشورای حسینی خون اهدا کردند

سازمان انتقال خون اعلام کرد: 37 هزار و 556 نفر در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال با مراجعه به پایگاه های خونگیری، خون اهدا کردند.

به گزارش  خبرگزاری مهر،  سازمان انتقال خون ایران، این آمار نشان می دهد اهدای خون در تاسوعا و عاشورای امسال در مجموع شش درصد در مقایسه با روزهای مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، مردم استان تهران با تعداد چهار هزار و 691 نفر رتبه نخست را در میان اهداکنندگان دارند و پس از استان تهران، استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، گیلان، خراسان رضوی، کرمان و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند.

سازمان انتقال خون ایران از اهداکنندگان خون در این ایام قدردانی کرد و از مردم خواست اهدای خون را به ایام خاصی محدود نکنند چراکه نیاز به خون همیشگی است.

 

کد مطلب 1212355

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