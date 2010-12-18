آتش سوزی جنگلهای آمل خاموش شد

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای امدادی شامل نیروهای منابع طبیعی، هلال احمر، گروهای کوهنوردی و نیروهای محلی از عصر جمعه تاکنون برای مهار آتش در محل آتش سوزی حضور داشتند.

وی افزود: در پی این آتش سوزی حدود 15 هکتار از جنگلهای منطقه "زائرسر" و" آئینه بندان " لهاش از بین رفت.

بخشدار مرکزی شهرستان آمل تصریح کرد: هنوز از میزان خسارتهای واره به جنگلهای این منطقه گزارش تکمیلی آماده نشده اما کارشناسان اداره منابع طبیعی در حال جمع آوری میزان خسارت وارده به جنگل های این منطقه هستند.

عسگری پور اضافه کرد: متاسفانه صعب العبورو صخره ای بودن منطقه جنگلی لهاش، اطفای حریق را برای نیروهای امدادی مشکل ساز کرده بود.

بخشدار مرکزی آمل ادامه داد: نیروهای امدادی در محل آتش سوزی با قطع درختان در مسیرآتش و گودبرداری زمین از سرایت آتش به سایر مناطق اقدام کردند.

عسگری پور گفت: علت وقوع آتش سوز در منطقه جنگلی لهاش گزارش دقیقی در دست نسیت اما خشک بودن برگ و زمین اطراف این جنگل درآتش سوزی این منطقه نقش داشته است.

وی از شکارچیان و دامداران مناطق جنگلی این بخش نیز خواست با دیدن دودی ناشی از آتش سوزیهای کوچک مراتب را به دهیاران روستاهای اطراف اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: دهیاران مناطق روستاهای جنگلی به عنوان مدیران بحران درروستاها هستند و به محض وقوع آتش سوزی با نیروهای محلی روستا بلافاصله در محل آتش سوزی حضور می یابند.

در حوزه استحفاظی شهرستان آمل حدود 295هزار هکتار جنگل و مرتع وجود دارد.