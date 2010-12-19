چمدانهای حجاج امروز به تهران می رسد/ خسارت تمام تاخیرها پرداخت می شود

سید علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه آیا با وجود تعداد زیاد زائرانی که در عملیات برگشت حج پرواز آنها با تاخیر همراه بوده به تمام آنها خسارت پرداخت می شود گفت: حتی اگر پرواز تمامی مسافران حج امسال هم با تاخیر انجام می شد به تمامی آنها خسارت تعلق می گرفت.

وی افزود: بر اساس قرارداد میان سازمان حج و زیارت ایران و شرکتهای هواپیمایی، خسارت پرواز بر اساس قانون تا بیش از سه ساعت باید پرداخت شود.

لیالی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانت اجرایی برای دریافت خسارت از شرکتهای هواپیمایی وجود دارد گفت: اول اینکه این موضوع در قرارداد منعقد شده و دوم اینکه هنوز بخشی از مبلغ قرارداد با شرکتهای هواپیمایی نزد سازمان حج باقی مانده و پرداخت نشده است و در صورت عدم پرداخت خسارت ازسوی این شرکتها این مبلغ کسر می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: کارگروه بررسی خسارت تاخیر پروازهای حجاج در سازمان حج و زیارت تشکیل شده و به زودی این مبالغ از طریق کاروانها به حجاج پرداخت می شود.

پرواز دو فروند هواپیمای "M100 " برای بارگیری چمدانهای حجاج از عربستان

لیالی در مورد آخرین وضعیت بازگشت چمدانهای باقی مانده حجاج در مکه و مدینه گفت: شب شنبه دو فروند هواپیمای "M100 " به گنجایش 160 تن به مقصد عربستان برای بارگیری تمامی چمدانهای حجاج به پرواز درآمده که پیش بینی می شود امروز یکشنبه چمدانها وارد تهران شود و پس از آن زمان تحویل چمدانها به حجاج اطلاع رسانی می شود.