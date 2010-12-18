  1. استانها
  2. همدان
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

سعیدی:

شهید مفتح در مبازره فکری نقشی تعیین کننده داشت

شهید مفتح در مبازره فکری نقشی تعیین کننده داشت

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید مفتح در عرصه مبازره فکری و اعتقادی نقشی تعیین کننده داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله علی سعیدی بعد از ظهر شنبه در یادواره آیت الله شهید مفتح و 460 شهید شهرستان رزن با بیان اینکه نقش روحانیان به ویژه آیت الله مفتح در عرصه مبارزه فکری و اعتقادی و پیروزی انقلاب اسلامی تعیین کننده بود، افزود: امام خمینی (ره) با همراهی جریانهای مختلف مردمی و قشرهای مختلف بزرگترین معجزه قرن را رقم زد.

آیت الله سعیدی با اشاره به واقعه عاشورا و تسلیت ایام محرم، افزود: علت واقعه عاشورا جایگزینی قانون ظلم به جای قانون الهی و سنت پیامبر بود که در آن دوران خواص و مردم از همراهی امام خود امتناع کردند.

وی با اشاره به همراهی مردم با امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب، گفت: پس از انقلاب مردم با انتخاب مسیر درست ماندگاری انقلاب را جاودانه کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: نقش شهدا در ماندگاری نظام اسلامی و موفقیتهای پی درپی آن در عرصه های مختلف تعیین کننده است.

فرماندار رزن نیز در این یادواره با بیان اینکه شهدا با ایثار و از خودگذشتگی عزت و افتخار را برای مردم به ارمغان آوردند، گفت: باید از مقام والای شهدا تجلیل شود.

کد مطلب 1212359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها