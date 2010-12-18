شهید مفتح در مبازره فکری نقشی تعیین کننده داشت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله علی سعیدی بعد از ظهر شنبه در یادواره آیت الله شهید مفتح و 460 شهید شهرستان رزن با بیان اینکه نقش روحانیان به ویژه آیت الله مفتح در عرصه مبارزه فکری و اعتقادی و پیروزی انقلاب اسلامی تعیین کننده بود، افزود: امام خمینی (ره) با همراهی جریانهای مختلف مردمی و قشرهای مختلف بزرگترین معجزه قرن را رقم زد.

آیت الله سعیدی با اشاره به واقعه عاشورا و تسلیت ایام محرم، افزود: علت واقعه عاشورا جایگزینی قانون ظلم به جای قانون الهی و سنت پیامبر بود که در آن دوران خواص و مردم از همراهی امام خود امتناع کردند.

وی با اشاره به همراهی مردم با امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب، گفت: پس از انقلاب مردم با انتخاب مسیر درست ماندگاری انقلاب را جاودانه کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: نقش شهدا در ماندگاری نظام اسلامی و موفقیتهای پی درپی آن در عرصه های مختلف تعیین کننده است.

فرماندار رزن نیز در این یادواره با بیان اینکه شهدا با ایثار و از خودگذشتگی عزت و افتخار را برای مردم به ارمغان آوردند، گفت: باید از مقام والای شهدا تجلیل شود.