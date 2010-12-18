کنار گذاشتن صدرا از لیگ برتر کشتی هیچ توجیهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش عصر شنبه در جلسه هیئت کشتی مازندران فزود: این موضوع خیلی پیچیده شده و همه مردم استان در تماس با ما دلیل کنار گذاشتن صدرا از لیگ برتر را می‌پرسند.

وی افزود: متاسفانه به علت این اقدام شتاب زده فدراسیون کشتی ما هم جوابی برای آن نداریم.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: حدود دو ماه پیش نامه‌ای از فدراسیون به هیئت کشتی استان ارسال شد که از هیئت خواسته شده تیم‌هایی که از مازندران قصد حضور در لیگ برتر را دارند به فدراسیون اعلام کنند.

ثمربخش اضافه کرد: هیئت استان هم نام سه تیم‌ از استان را که صدرا هم یکی از آنها بود را به فدراسیون کشتی اعلام کرد.

وی ادامه داد: اگر مشکلی بود چرا آن زمان اعلام نکردند که صدرا حق شرکت در لیگ را ندارد؟ آنها این مسئله را دقیقه 90 گفتند که صدرا سرمربی‌اش را انتخاب و با کشتی‌گیران مورد نظرش قرارداد بسته بود.

ثمربخش اظهار داشت: وقتی علت را جویا شدیم بدهی وعدم پرداخت ورودیه لیگ را به عنوان دلیل اعلام کردند در حالی که مدیریت این باشگاه آن را قبول ندارد و فدراسیون در سال 87 به آنها اعلام کرده با توجه به عدم پرداخت حق تبلیغات به تیم‌ها، ورودیه ندهید.

وی گفت: صدرایی‌ها می‌خواهند به مراجع قضایی شکایت کنند و به این شکل حق‌شان را پیگیری کنند.

رئیس هیئت کشتی مازندران خاطرنشان کرد: ما مدعی اصول و منطقیم. فدراسیون از ما خواست تیم معرفی کنیم و این کار را کردیم، حالا جواب قانع‌کننده برای کنار گذاشتن صدرا می‌خواهیم، اما طبق معمول جوابی به ما نمی‌دهند. این برخورد جای تاسف و تعجب دارد.