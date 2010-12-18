به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان ششمین روز بازی های پاراآسیایی، چین با 182 مدال طلا، 117 نقره، 88 برنز و مجموع 387 مدال در صدر جدول رده بندی توزیع مدال ها قرار دارد. ژاپن با 31 طلا، 38 نقره ، 32 برنز و 101 مدال در مجموع دوم است و ایران با 27 طلا، 24 نقره و 28 برنز و مجموعا 79 مدال در جایگاه سوم ایستاده است.

بر پایه این گزارش، کره جنوبی که رقابت نزدیکی با ایران دارد با 26 مدال طلا، 40 نقره ، 33 برنز و مجموع 99 مدال در رده چهارم قرار دارد. تایلند و مالزی هم به ترتیب با 20 و 9 مدال طلا در رده های پنجم و ششم قرار دارند.





جدول رده بندی توزیع مدال های بازی های پاراآسیایی تا پایان روز ششم رقابت ها

فهرست 27 مدال طلای کسب شده توسط ورزشکاران ایران تا پایان روز ششم به این شرح است:

* شاهین ایزدیار در ماده 100 متر آزاد کلاس S10 مسابقات شنا

* وحید کشتکار در ماده 400 متر آزاد کلاس S12 مسابقات شنای نابینایان

* رمضان صالح‌نژاد در رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر مردان

* عباس دیانی اصل در ماده 1500 متر کلاس 46 T رقابت‌های دوومیدانی

* عرفان حسینی در کلاس F/13 رقابت‌های پرتاب نیزه

* حمزه محمدی در دسته 60- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جلیل باقری جدی در کلاس 54/55/56 F پرتاب وزنه

* مرضیه صدقی در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* شاهین ایزدیار در ماده 50 متر شنای آزاد

* فرهاد رایگا در کلاس F42 پرتاب وزنه

* سلمان آب باریکی در کلاس F34 پرتاب وزنه

* مجید فرزین در دسته 75- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جاوید احسان شکیب در کلاس F57/58 پرتاب دیسک

* سعید رحمتی در وزن 66- کیلوگرم جودوی نابینایان

* ابراهیم رنجبر تیراندازی با کمان

* راضیه شیرمحمدی تیراندازی با کمان

* کامران شکرى در کلاس F42 ماده پرتاب نیزه

* جواد حردانی که در کلاس 38/F37 ماده پرتاب دیسک

* فرزاد سپهوند در ماده F44 ماده پرتاب دیسک

* حمزه ندری وزن 100+ کیلوگرم جودو

* عباس دیانی اصل در ماده 800 متر کلاسT46 رقابت های دو و میدانی

* مهرداد کرم زاده در پرتاب دیسک کلاس F42

* علی نادری در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* سیامک صالح فرج زاده در پرتاب نیزه کلاس F33/34

* سیامند رحمان در 100+ کیلوگرم رقابت های پاورلیفتینگ

* تیم فوتبال هفت نفره

* تیم والیبال نشسته