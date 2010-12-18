نام دژآگه در فهرست 18 نفره تیم ولفسبورگ هم قرار نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ از ساعت 18 امروز شنبه در چارچوب دیداری از هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان موسوم به بوندس‌لیگا در ورزشگاه "فولکس واگن" به مصاف تیم هوفنهایم رفته است.

تیم ولفسبورگ در حالی در این بازی خانگی به میدان رفته است که نام اشکان دژآگه نه تنها در بین نفرات اصلی بلکه روی نیمکت این تیم نیز به چشم نمی خورد.

استیو مک کلارن، سرمربی تیم فوتبال ولفسبورگ برای مصاف با هوفنهایم نام دژآگه را از فهرست اصلی تیمش خارج کرده و بدین ترتیب افشین قطبی که برای تماشای بازی این بازیکن ایرانی به آلمان سفر کرده بود، باید دست خالی و بدون ارزیابی توانایی‌های او در میدان مسابقه به تهران بازگردد.

سایت باشگاه آلمانی ولفسبورگ روز جمعه در خبری رسما اعلام کرد، اشکان دژآگه تمایلی برای همراهی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های 2011 آسیا ندارد و حضور در تیم باشگاهی‌اش را به عضویت در تیم کشورمان ترجیح می دهد.