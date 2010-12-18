تلاش مولن برای برای ایجاد ایران هراسی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دریادار "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای واهی مقامهای این کشور، از ایران بعنوان خطری برای صلح منطقه یاد کرد.

وی در دیدار با "حمد بن عیسی آل خلیفه" امیر بحرین مدعی شد که فعالیتهای ایران موجب به خطر افتادن امنیت و ثبات کشورهای منطقه بوده و نگرانی واشنگتن را به همراه دارد!

مولن که در ادامه پروژه القای ایران هراسی آمریکا به خلیج فارس سفر کرده تاکید کرد: ما این خطر را جدی می دانیم و آماده مقابله با آن هستیم.

اظهارات تحریک آمیز این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که ایران در حال مذاکره با گروه 1+5 شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین و آلمان در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای خود است.

گفتنی است واشنگتن براساس توافقنامه همکاری دفاعی با منامه و بویژه پس از حوادث 11 سپتامبر از امکانات و تسهیلات بسیاری در فرودگاه ها و بنادر بحرین برخوردار شده است.