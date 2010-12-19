دستورالعمل تعیین میزان تعهدات دستیاران پذیرفته شده بدون استفاده از سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه دکتر مرضیه وحید دستجردی، کلیه افرادی که بدون استفاده از هیچ سهمیه ای وارد دوره تحصیل در مقطع تخصص (دستیاری) می شوند، متعهدند حسب محل انجام خدمت به میزان نصف تا دو برابر مدت تحصیل خدمت کنند.

وزیر بهداشت در این ابلاغیه تاکید کرده است: در این راستا و به منظور تضمین اجرای تعهد مزبور، کلیه پذیرفته شدگان مکلف هستند قبل از ثبت نام، تضمین معتبر رسمی بسپارند.

بر اساس این ابلاغ تعیین محل خدمت و میزان تعهد (از نصف تا دو برابر مدت تحصیل)، مطابق ضوابطی است که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود و متناسب با محل طرح است.

همچنین در این ابلاغ درباره میزان تعهدات سایر افراد که با سهمیه های مختلف در این آزمون پذیرفته می شوند، آمده است: سایر افرادی که از طرق مختلف و با استفاده از سهمیه خاص و سایر موارد وارد دوره تخصص می شوند به لحاظ میزان تعهد، تابع ضوابط و مقررات قبلی بوده و خدمت طرح خود را بر آن اساس انجام خواهند داد.

وزیر بهداشت تاکید کرده است: اخذ هر نوع تعهد مغایر با موارد فوق ممنوع بوده و دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف به حسن اجرای این دستورالعمل هستند. این دستورالعمل از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

به گزارش مهر، پیش از این نیز در دفترچه ثبت نام سی و هشتیمن دوره دستیاری آمده بود: "از سایر پذیرفته‌ شدگان‌ آزمون‌ ورودی‌ دستیاری توسط‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ تعهد عام‌ به میزان حداکثر 2 برابر مدت تحصیل به نفع وزارت متبوع اخذ می گردد. این مدت با توجه به سایر مقررات مربوطه و ضریب منطقه ای که از سوی معاونت درمان تعیین می شود متغیر است."

آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی در سال 89 به صورت متمرکز و با رقابت 15 هزار و 234 نفر در روز پنجشنبه 28 بهمن ماه برگزار می شود.