17 هزار شغل در قم ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور غروب شنبه در جلسه شورای اداری استان قم از اشتغالزایی و ساخت و ساز مسکن به عنوان دو عرصه کاری موفق در این استان نام برد و اظهار داشت: در بخش اشتغال تعهد استان قم ایجاد 15 هزار شغل بود که تاکنون 17 هزار شغل در این استان ایجاد شده و امیدواریم تا پایان سال این تعداد به بیش از 20 هزار شغل برسد.



وی اضافه کرد: آمار اشتغالزایی در استان قم نشان دهنده تحقق 110 درصدی تعهدات این استان در بحث ایجاد اشتغال است.



استاندار قم با اشاره به رشد ساخت و ساز مسکن در این استان اظهار داشت: خوشبختانه در مسائل زیربنایی پیگیری‌های خوبی انجام شده و کسب رتبه نخست در زمینه ساخت مسکن مهر برای همه مدیران استان مایه افتخار است.



موسی‌پور ادامه داد: بخش تعاون استان قم نیز در کشور رتبه نخست را کسب کرده است و خوشبختانه در سایر زمینه‌ها شاهد تحول و پویایی خوبی هستیم.



لازم به ذکر است، اظهارات استاندار قم در مورد ایجاد 17 هزار شغل در استان قم در حالی است که در سال جاری تعداد زیادی از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌ها تعدیل شده‌اند و استاندار قم به این آمار اشاره‌ای نکرده است.



قم آماده اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌هاست



وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با آمادگی‌ای که در مدیران استان قم وجود دارد و بسته‌های حمایتی که تهیه شده، قم آماده اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌هاست و اجرای این طرح نیازمند همکاری همه مدیران و آحاد مردم است.



استاندار قم با بیان اینکه پروژه منوریل طبق برنامه زمان بندی شده در حال اجراست، تصریح کرد: مطالعات طرح مترو نیز انجام شده و عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است.



وی روند اجرای پروژه‌هایی از قبیل سه راهی خرمشهر، مسیر قم - گرمسار، میدان امام خمینی(ره)، شهرک چاپ و نشر، پروژه حرم تا جمکران و... را مثبت ارزیابی کرد و همچنین از دستگاه‌های خدمات رسان خواست که در راستای ارائه خدمات بهینه به مردم و زائران در فصل زمستان آمادگی داشته باشند.



برداشت آب از سد 15 خرداد برای اولین بار غیرممکن شد



موسی‌پور مشکل کم آبی در استان قم را جدی دانست و اظهار داشت: ما برای اولین بار از آب سد 15 خرداد محروم شدیم و تمامی آب موردنیاز مردم قم از چاه‌ها تامین می‌شود.



استاندار قم با اشاره به حفر 72 حلقه چاه برای برداشت آب تصریح کرد: اگر در مصرف آب صرفه جویی نکنیم احتمالا در ماه‌ها اسفند امسال و فروردین سال آینده با مشکل جدی مواجه شویم.



وی ادامه داد: گرچه پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم با جدیت در حال انجام است و ما امیدواریم که این پروژه تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد اما تا زمان افتتاح این پروژه، هم مردم و هم دستگاه های استان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

