احمدیان قائم مقام سازمان انرژی اتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به تعهد، توانمندی و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان قائم مقام سازمان منصوب می شوید تا در غیاب اینجانب امور را هدایت و راهبری نمایید. توفیق روزافزون جنابعالی را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.

قائم مقام سازمان انرژی اتمی متولد سال 1335 و دارای مدرک دکترای مهندسی برق از دانشگاه یومیست انگلستان است. احمدیان دارای تجربیات و مراتب ارزشمندی در زمینه های مختلف است. وی در سال 1359 رسما با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعت آب و برق وزارت نیرو فعالیت خود را آغاز کرد و مناصبی همچون معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی (87-85)، معاون وزیر نیرو و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر (85-80)، معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و نظارت (80-77)، معاون وزیر نیرو در امور آموزش و نیروی انسانی (77-76) و رئیس دانشکده صنعت آب و برق (76-70) را در کارنامه خود دارد.