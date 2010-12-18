شرکت مخابرات قزوین اینترنت پر سرعت واگذار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین جلال پورشاکر عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گفت: ADSL یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژیهای موجود در دنیا برای اتصال به اینترنت پرسرعت است و بیش از نیمی از کاربران اینترنت در کشورهای پیشرفته از این طریق به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اشاره به نیاز فراوان متقاضیان جهت دسترسی به اینترنت آسان و پرسرعت گفت: با توجه به سرعت بالا و دسترسی آسان اینترنت پرسرعت از طریق شرکت مخابرات واگذاری این سرویس از امروز شنبه 27 آذرماه جاری آغاز شد.

پورشاکر اضافه کرد: متقاضیان در شهر قزوین جهت ثبت نام برای سرویس یاد شده می توانند به مخابرات شهرستان قزوین واقع در ابتدای بلوار میرداماد(غیاث آباد) مراجعه کنند.

وی اظهارداشت: خوشبختانه در تابستان امسال خدمات اینترنت پرسرعت به تعدادی از مردم استان به صورت پایلوت واگذار شد و با توجه به ضرورت شناخت مسائل و مشکلات موجود و عرضه بهتر و با کیفیت این سرویس، مقرر شد واگذاری آن بطور موقت متوقف شود که خوشبختانه پس از حل مشکلات موجود امکان عرضه باکیفیت این سرویس ایجاد شده و در آینده نزدیک به تمامی متقاضیان در سراسر استان واگذار خواهد شد.

پورشاکر با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات الکترونیکی گفت: ضرورت وجود خدمات الکترونیک و انجام کارها به صورت غیرحضوری هر روز بیش از پیش احساس می شود و در شرایط کنونی باید با برنامه ریزی از پرداختهای حضوری قبوض که مستلزم سفرهای درون شهری و افزایش هزینه هاست جلوگیری کنیم.



مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین یادآورشد: با توجه به واگذاری 57 هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات در سالجاری پس از ایجاد امکانات لازم در شهرهای استان شرایط دریافت این امکانات در سایر مناطق هم فراهم شده است و در حال حاضر در 28 مرکز استان این امکانات در حال نصب و راه اندازی است که به تدریج آماده بهره برداری و واگذاری به متقاضیان خواهد شد.

وی گفت: این سرویس با برنامه ریزی های انجام شده به سهولت و در کمترین زمان به متقاضیان واگذارمی شود و می تواند رضایت مشترکان را فراهم کند که در حال حاضر ارائه این سرویس به دفاتر خدماتی استان واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر 10هزار پورت اینترنت پرسرعت آماده واگذاری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و دریافت فرمهای مورد نیاز اقدام به ثبت نام کنند و این اطلاعات در اسرع وقت به مراکز مخابراتی جهت راه اندازی اینترنت پرسرعت ارسال می شود.

پورشاکر از سیستمی شدن ارسال درخواستها در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهارداشت: با این روش سرعت ارائه خدمات به متقاضیان بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه گفت: با نصب تجهیزات بسیار پیشرفته در مراکز مخابراتی امکان رساندن اطلاعات اینترنتی به مشترک بدون نیاز به شماره گیری و هزینه تلفن در تمام مدت 24 ساعت امکان پذیر می شود و بدین ترتیب کاربر با پرداخت مبلغی ثابت (بسته به سرعت مورد تقاضا) همواره از اینترنت با کیفیت و سرعت مطلوب استفاده می کند و این روش بتدریج جایگزین روشهای قبلی مانند dialup (شماره گیری با کارت اینترنت و خط تلفن ) خواهد شد.

پورشاکر همچنین خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات در راستای استفاده بهینه کاربران از شبکه اینترنت، اقدام به واگذاری اینترنت پرسرعت ADSL برای اولین بار در45 مرکز در سطح استان کرده که با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر برای متقاضیان و بدون محدودیت حجم دانلود در کلیه پهناهای باند ارائه می شود.

به گفته این مسئول با واگذاری 57 هزار پورت اینترنت پرسرعت، اکثر متقاضیان در استان از این خدمات بهره مند خواهند شد.