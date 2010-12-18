به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی شهابی بعدازظهر شنبه در حاشیه شورای اداری نیشابور در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: قبلا واریز نقدی یارانه‌ها برای شش نفر در نظر گرفته شده بود که تغییر کرد و الان بدون محدودیت، تعداد اعضای خانواده واریز می‌شود.

وی گفت: کسانی که به هر دلیل فرم اقتصادی پر نکرده‌اند می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان هدفمند یارانه‌ها، ثبتنام کنند و یا تغییرات لازم را ایجاد کنند.

شهابی خاطرنشان کرد: اگر فرزندان خانواده‌ای ازدواج کردند باید دو خانواده عروس و داماد وارد سایت رفاهی داتآیآر شوند و با استفاده از کد رهگیری که داشتند،‌ تغییرات لازم را ایجاد کنند.

وی یادآور شد: همزمان با اجرای قانون، پول‌های داخل حساب قابل برداشت است.

وی همچنین از تشکیل کمیسیون ماده 10 در استان و شهرستان‌ها برای بررسی مشکلات اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در خانوارهای بد سرپرست خبر داد.

به گفته شهابی، کمیسیون ماده 10 با حضور اعضا و قاضی تشکیل می‌شدند با رأی این کمیسیون سرپرست خانوار اگر مشکلدار است تغییر می‌کند و یارانه‌های نوبت بعدی به حساب سرپرست جدید واریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش حمل و نقل در کوتاه مدت سه برنامه اجرا می‌شود، توضیح داد: 50 درصد حق بیمه رانندگان توسط دولت پرداخت می‌شود، بین 500 هزار تا یک میلیون تومان بانک‌های عامل به رانندگان وام قرض‌الحسنه سوخت می‌دهند و قیمت روغن و لاستیک به قیمت مناسب داده شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین، گازوئیل و نفت و کالاهای اساسی فاصله بسیار با قیمت این مواد در خارج از کشور دارد، تصریح کرد: به خاطر ارزانی قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما بخش خصوصی رغبتی نمی‌کند که بیاید خط تولید خود را تغییر و یا بهینه کند.

وی یادآور شد: در حال حاضر یک‌سوم درآمد مالیاتی ما صرف پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی می‌شود.

شهابی تأکید کرد: باید هزینه‌های جاری ما از محل درآمد‌های مالیاتی اداره شود.

وی با اظهار تأسف گفت: متأسفانه پول گاز و نفت به عوض این‌که تبدیل به ارزش افزوده شود و کار و تولید و عمران ایجاد کند، صرف مسائل جاری می‌شود.

این مسئول مالیاتی ادامه داد: مقایسه شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعتی با استاندارد‌های مختلف در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بسیار نگران کننده است.