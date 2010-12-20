به گزارش خبرنگار مهر، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت به ریاست وزیر نفت تصمیمات جدیدی برای دور زدن تحریم برخی از شرکتهای غربی مبنی بر عدم فروش کالا و تجهیزات اساسی و اصلی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اتخاذ کرده است.

یکی از اقدامات این ستاد ویژه، خرید عمده برخی از تجهیزات عمده صنعت نفت و افزایش ذخیره سازی این کالاها برای مقابله با تحریمهای برخی از شرکتهای غربی است.

بر این اساس از مدتها پیش لیستی از کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه های اصلی و اولویت دار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه برنامه پنجم توسعه تهیه شده که مطابق با این لیست سفارش و خرید کالا در حال انجام است.

یکی از مهمترین پروژه های اولویت دار صنعت نفت تکمیل طرح توسعه پارس جنوبی و بستن پرونده توسعه ای این میدان مشترک گازی تا سال 1393 بوده که در شرایط فعلی سفارش خرید خارجی بخش عمده کالا و تجهیزات مورد نیاز این پروژه ها انجام شده است.

در همین حال مطابق با پیش نویس برنامه پنج توسعه در بخش صنعت نفت باید ظرفیت تولید روزانه نفت خام ایران به پنج میلیون و 150 هزار بشکه، ظرفیت تولید گاز به یک میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به حدود 100 میلیون تن در سال افزایش یابد.

طرح توسعه، بهینه سازی و بهبود کیفیت پالایشگاههای موجود نفتی و ساخت حداقل دو پالایشگاه جدید میعانات گازی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین و برخی از فرآورده های نفتی با استاندارد یورو پنج اروپا هم از دیگر اهداف صنعت نفت در برنامه پیش روی توسعه است.

ورود کالاهای نامرغوب چینی ممنوع شد

همزمان با افزایش فشار برخی از قدرتهای سلطه گر غربی برای عدم فروش کالا و تجهیزات به صنعت نفت واردات برخی از کالاهای نامرغوب و بعضا غیر استاندارد صنایع نفت و گاز ساخت کشور چین به ایران افزایش یافته است.

از سوی دیگر اخیر با ایجاد کمیته های کارشناسی در سطح وزارت نفت، استاندارد و کیفیت کالاهای وارداتی به این صنعت استراتژیک کشور مورد بازرسی قرار می گیرد تا از ورود برخی از کالاهای نامرغوب جلوگیری شود.



خرید خارجی کالاهای نفتی الکترونیکی می‌شود



بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت اولین سامانه الکترونیکی خرید کالا و تجهیزات نفتی تا پایان اسفند ماه سالجاری به طور رسمی راه اندازی می شود.

یکی از ویژگی های این سامانه الکترونیکی خرید تمامی کالا و تجهیزات بر اساس کد ملی بوده که بر این اساس در شرایط فعلی ثبت نام برخی از کالاهای ساخت داخل برای دریافت کد ملی و ورود به فهرست رسمی وزارت نفت آغاز شده است.

احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا با اعلام اینکه با راه اندازی این سامانه تمامی کالا و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز دارای کد شناسایی می شوند به خبرنگار مهر گفته است: خرید متمرکز و شفاف سازی قیمتها از دیگر مزیتهای راه اندازی این سامانه در سطح صنعت نفت خواهد بود.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با راه اندازی این پروژه امکان ردیابی محل خرید و فروش کالا و منابع تامین اعتبارات آن فراهم می شود، اظهار کرده است: سیستم کدینگ کالا سامانه جامعی است که به راحتی برخی از اطلاعات را در اختیار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالا و تجهیزات نفتی قرار می دهد.



نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه دسترسی به موقع به اطلاعات اولیه سفارش، خرید و تولید کالا و تجهیزات از دیگر مزیتهای این طرح به شمار می رود، اظهارداشت: کاهش هزینه تولید، افزایش استانداردهای کالاهای ساخت داخل، حمایت از سازندگان داخلی، مقابله با شرایط تحریم، تمرکز زدایی و خودکفایی از واردات برخی تجهیزات از دیگر ویژگیهای اجرای این طرح در سطح صنعت نفت است.



این در حالی است که برای نخستین بار با گذشت 102 سال از اکتشاف نفت در ایران، اولین سامانه جامع الکترونیکی خرید کالا و تجهیزات در صنعت نفت راه اندازی می شود.



بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده، پیش بینی می شود این سامانه تا اسفند ماه امسال برای عرضه بیش از 300 هزار کالا و تجهیزات مصرفی طرحهای مختلف نفت و گاز کشور به صورت الکترونیکی در مدار بهره برداری قرار گیرد.



همچنین به موازات آماده سازی سامانه الکترونیکی کالا در سطح وزارت نفت، دستورالعمل دیگری مراحل پایانی تدوین را پشت سر می گذارد که به زودی توسط وزیر نفت به تمامی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ خواهد شد.



با ابلاغ این دستورالعمل جدید توسط سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت و راه اندازی سامانه جامع خرید، ورود تمامی کالا و تجهیزات بدون کد شناسایی به طرحهای مختلف نفت و گاز ممنوع خواهد شد.



از سوی دیگر، برای اجرای این طرح در بودجه سالجاری بندی پیش بینی شده است که بر این اساس با هدف تسهیل خرید کالا از سامانه الکترونیکی، سازنده کالا و تجهیزات از طریق ترک تشریفات برای تامین کالای مورد نیاز انتخاب شود.



همچنین قرار است برای کاهش هزینه ها خرید آن دسته از کالا و تجهیزاتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود ندارد، به صورت متمرکز عمل شود.



در همین حال پیشتر سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت در تشریح برخی از جزئیات این سامانه الکترونیکی از کد ملی به عنوان زبان مشترک میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای صنعت نفت یاد کرده و گفته بود: با اجرای این طرح تمامی خرید های مورد نیاز طرحهای نفت و گاز از طریق سامانه و به صورت الکترونیکی انجام می شود.



این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه اگر سازنده ای در این سامانه فروش دو بار قیمتی را بالاتر از بازار ارائه کند از پروسه سامانه فروش کالا حذف خواهد شد، بیان کرده بود: هزینه پایین، کیفیت بالا و زمان تحویل مشخص به عنوان ویژگی های کالاهای خریداری شده از سازندگان داخلی بوده که با اقدامات انجام گرفته ریسک مدیریتی استفاده از کالا و تجهیزات ساخت داخل در طرحهای نفتی هم کاهش می یابد.

به گزارش مهر، افزایش تحریمهای بین المللی توسط شرکتهای غربی و آمریکایی علیه صنعت نفت ایران، برای مقابله با این فشارهای خارجی کارگروهی تحت عنوان "ستاد تدابیر ویژه اقتصادی" به ریاست وزیر نفت و 6 نفر از معاونان اصلی وی در وزارت نفت تشکیل شده است.

یکی از مهمترین وظایف این کارگروه نفتی بررسی و تدوین راهکارهای مناسب برای مقابله با تحریم برخی از شرکتهای غربی است.