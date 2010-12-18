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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

"جاسم ویشگاهی" خادم افتخاری بقعه امامزاده صالح (ع) بندر انزلی شد

"جاسم ویشگاهی" خادم افتخاری بقعه امامزاده صالح (ع) بندر انزلی شد

رشت - خبرگزاری مهر: " جاسم ویشگاهی " قهرمان کاراته گیلانی جهان و بازی‌ های آسیایی گوانگجو به عضویت افتخاری بقعه امامزاده صالح (ع) غازیان انزلی درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، طی مراسمی امام جماعت مسجد امامزاده صالح (ع) غازیان بندرانزلی در راستای فراخوان اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان مبنی بر جذب خادمان افتخاری، بازو بند عضویت افتخاری خادمی بقعه متبرکه امامزاده صالح (ع) غازیان را بر بازوان قهرمان کاراته جهان بست.

جاسم ویشگاهی متولد سال 1361 بندر انزلی کاراته را از سال 1366 نزد استاد صیدگر در بندر انزلی آغاز کرد و از سال 76 وارد تیم ملی شد.

ویشگاهی در مدت فعالیت خود در تیم ملی ایران سه مدال طلا از قهرمانی جوانان آسیا، سه طلا، دو نقره و یک برنز از رقابتهای امید های جهان و دو طلا، دو نقره و دو برنز از رقابتهای قهرمانی آسیا به دست آورد.

وی مدال طلای جام آزاد بزرگسالان جهان، طلا، نقره و برنز رقابتهای قهرمانی جهان، نقره بازیهای آسیایی بوسان و مدال طلای بازیهای آسیایی دوحه و گوانگجوی چین را کسب کرده است.

کد مطلب 1212389

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