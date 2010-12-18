افراط و تفریط خلاف قواعد التزام به ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم طی سخنانی با تاکید بر لزوم تبعیت از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و پرهیز از افراط و تفریط، اظهار داشت: از قوای سه گانه و نهادهای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که پشت سر مقام معظم رهبری بدون هیچ گونه افراط و تفریط فعالیت کنند و اگر بنا باشد کسی از مقام معظم رهبری جلو بزند، این خلاف قواعد التزام به ولایت فقیه است.



وی پاسخ به دعوت مردم کوفه، تشکیل حکومت، رسیدن به مقام رفیع شهادت و... را از جمله اهداف مادی و معنوی قیام اباعبدالله الحسین(ع) عنوان کرد و یادآور شد: هدف اصلی قیام امام حسین(ع) به دلیل آن بود که دین رسول خدا به خطر افتاده بود و این جریان خطرناک بعد از انحراف مسیر ولایت اتفاق افتاد و یک فرایند تکاملی را تا زمان یزید طی کرد اما در زمان این ملعون به اوج خود رسیده بود، به طوری که یزید مسئله وحی و نبوت را از اساس منکر شد.



سعیدی تاکید کرد: امام حسین(ع) احساس کردند که اگر در آن مقطع کاری انجام نشود دیگر خبری از دین نخواهد بود. البته گرچه به ظاهر حکومت به سوی اهل بیت بر نگشت اما اوج دین‌زدایی به سمت سرازیری برگشت و دین ادامه پیدا کرد.



امام جمعه قم قیام اباعبدالله الحسین(ع) را نوعی بصیرت و تشخیص درست خواند و تصریح کرد: در جریان عاشورا آنهایی که راه درست را تشخیص داده بودند وارد میدان شدند ولی برخی‌ها مصلحت‌جو و فرصت طلب بودند و روی خطی حرکت می‌کردند که اگر هر کدام از طرفین قیام پیروز می‌شدند به سمت آنها می‌رفتند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با تطبیق جریان عاشورا با مسائل روز نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: بعد از فتنه سال 88 ، تذکر و یاد این فتنه از زبان و قلم مقام معظم رهبری نیفتاد و علت اصلی تکیه رهبری بر فتنه سال گذشته این بود که فتنه اصل دین را نشانه گرفته بود و فتنه گران در پشت پرده اصل دین را نشانه گرفته بودند.



وی ادامه داد: آنهایی که در تظاهرات شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را فریاد می‌زدند به صورت تصادفی این شعار را مطرح نمی‌کردند بلکه می‌خواستند حرکتشان را پرشور کنند تا مورد عنایت انگلیس و اسرائیل و آمریکا و وهابیت خبیث قرار گیرند، والا برخورد با عزاداران و آتش زدن برخی از نمادهایی که برای ما ارزشمند است به خودی خود خطرناک نبود.



سعیدی گفت: آنچه که برای ما خطرناک بود، هدف گیری اصل دین و نظام توسط دشمنان بود و تمام دنیای کفر، دین ما را مورد ظلم قرار دادند.



وی با بیان اینکه در زمان ما زیارت عاشورا همان مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا است، تاکید کرد: کسانی که شجاعانه اما مظلومانه از نهضت و رهبری حمایت کردند در مسیر اباعبدالله الحسین(ع) ماندند و قدر این پایداری را باید بدانید.