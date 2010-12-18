  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

عضو هیئت رئیسه مجلس:

اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گام بلند برای پیشرفت کشور است

اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گام بلند برای پیشرفت کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای خوب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، یک گام بلند و اساسی برای پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا بعدازظهر شنبه در حاشیه شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: هدفمندسازی یارانه‌ها یک طرح ملی است که تمام احزاب و جریان‌های سیاسی باید دست در دست هم بدهند تا این طرح در کشور اجرایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت این قانون، گفت: همه دولت‌ها در طول سال‌های انقلاب به ساختار اقتصادی کشور معتقد بوده‌اند و اکنون تمام مدیران عالی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که باید این اقدام انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رشد و پیشرفت کشور راهی جز هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.

وی اضافه کرد: افزایش کارآیی نظام اقتصادی، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح ساختار تولید در راستای کاهش فناوری انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و کاهش قاچاق می‌تواند از اثرات مفید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گفت: محتوا و جهت‌گیری این برنامه بسیار مهم است و رسیدن به کشور اول در بین 26 کشور منطقه یک حرف ایده‌آلی نیست بلکه باید یک برنامه عملی باشد که مدیران برای رسیدن به آن همت کنند.

سبحانی‌نیا افزود: در این برنامه برای گام برداشتن و جبران نواقص فرهنگی همچون فرهنگ عمومی کشور، فرهنگ ایثار و شهادت، آموزش عالی و آموزش و پرورش و ... برنامه‌های خوبی پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حمل و نقل و مسکن توجهات بسیار خوبی در برنامه پنجم توسعه شده است و باید در این برنامه به رشد هشت درصدی و نرخ بیکاری نیز به هفت درصد برسد و این نرخ پایین بیاید.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: برای اجرای این طرح و کاهش بیکاری باید تولید و ساخت و ساز در کشور بیشتر شد.

وی گفت: در برنامه پنجم صندوق توسعه ملی با ساز و کار جدید راه اندازی شده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: البته شورای نگهبان به این برنامه ایراداتی گرفته است که این ایرادات قابل رفع بوده و مهم نیست.

کد مطلب 1212394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها