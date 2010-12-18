به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا بعدازظهر شنبه در حاشیه شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: هدفمندسازی یارانه‌ها یک طرح ملی است که تمام احزاب و جریان‌های سیاسی باید دست در دست هم بدهند تا این طرح در کشور اجرایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت این قانون، گفت: همه دولت‌ها در طول سال‌های انقلاب به ساختار اقتصادی کشور معتقد بوده‌اند و اکنون تمام مدیران عالی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که باید این اقدام انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رشد و پیشرفت کشور راهی جز هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.

وی اضافه کرد: افزایش کارآیی نظام اقتصادی، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح ساختار تولید در راستای کاهش فناوری انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و کاهش قاچاق می‌تواند از اثرات مفید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گفت: محتوا و جهت‌گیری این برنامه بسیار مهم است و رسیدن به کشور اول در بین 26 کشور منطقه یک حرف ایده‌آلی نیست بلکه باید یک برنامه عملی باشد که مدیران برای رسیدن به آن همت کنند.

سبحانی‌نیا افزود: در این برنامه برای گام برداشتن و جبران نواقص فرهنگی همچون فرهنگ عمومی کشور، فرهنگ ایثار و شهادت، آموزش عالی و آموزش و پرورش و ... برنامه‌های خوبی پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حمل و نقل و مسکن توجهات بسیار خوبی در برنامه پنجم توسعه شده است و باید در این برنامه به رشد هشت درصدی و نرخ بیکاری نیز به هفت درصد برسد و این نرخ پایین بیاید.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: برای اجرای این طرح و کاهش بیکاری باید تولید و ساخت و ساز در کشور بیشتر شد.

وی گفت: در برنامه پنجم صندوق توسعه ملی با ساز و کار جدید راه اندازی شده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: البته شورای نگهبان به این برنامه ایراداتی گرفته است که این ایرادات قابل رفع بوده و مهم نیست.