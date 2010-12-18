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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

علی حسینی:

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک تصمیم ملی است

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک تصمیم ملی است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده شهرستان‌های نیشابور و فیروزه گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک تصمیم ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام علی حسینی بعدازظهر شنبه در حاشیه شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های قانون هدفمند یارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه، تبعیت از قوانین بالادستی قانون اساسی، چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه است.

وی اضافه کرد: برنامه چشم‌انداز برای سال 1404 است که شش سال آن تمام شده است و مدیران باید بیش از این تلاش کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: هم دولت، هم مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، هم در رسانه‌ها و هم در مجامع نخبگان، در این خصوص به جمع‌بندی رسیده‌اند و باید با تمام وجود همه از این طرح اصلاح ساختار اقتصادی دفاع کنند.

وی ادامه داد: 20 سال است که حرف ایجاد دانشگاه دولتی در نیشابور زده می‌شود و الان زمینه در وزارت علوم و برنامه پنجم توسعه برای تحقق آن مساعد است.

حسینی گفت: دولت با توجه به این قانون، آموزش و پرورش را مکلف کرده است که دانشکده‌ها و آموزشکده‌های خود را به وزارت علوم انتقال دهد.

وی یادآور شد: مجتمع آموزش عالی نیشابور سه دانشکده دارد و از طرف دیگر سه دانشکده فنی و کشاورزی نیز هست که این خود می‌تواند زمینه ارتقای مجتمع را به دانشگاه دانشگاه فراهم آورد.

حسینی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و ادب و پژوهشگاه میراث فرهنگی شرق کشور با تلاش‌های بسیار در نیشابور مستقر شد که باید در خصوص مسائل ساختمانی آن پیگیری شود.

وی تاکید کرد: ما نیاز داریم که زیر ساخت‌های فرهنگی در این شهر فرهنگ‌مدار حمایت شوند.

معاون پیشن اداره کل ارشاد خراسان رضوی افزود: باید سریع‌تر بین ادارات کل آب منطقه‌ای و آبفای شهری در خصوص انتقال آب سد بار به نیشابور توافقات لازم صورت گیرد تا کمیسیون ماده 32 در خصوص تامین آب شهری نیشابور بودجه در نظر بگیرد.

کد مطلب 1212396

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