به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجتالاسلام علی حسینی بعدازظهر شنبه در حاشیه شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: یکی از ویژگیهای قانون هدفمند یارانهها و برنامه پنجم توسعه، تبعیت از قوانین بالادستی قانون اساسی، چشمانداز و برنامه پنجم توسعه است.
وی اضافه کرد: برنامه چشمانداز برای سال 1404 است که شش سال آن تمام شده است و مدیران باید بیش از این تلاش کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: هم دولت، هم مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، هم در رسانهها و هم در مجامع نخبگان، در این خصوص به جمعبندی رسیدهاند و باید با تمام وجود همه از این طرح اصلاح ساختار اقتصادی دفاع کنند.
وی ادامه داد: 20 سال است که حرف ایجاد دانشگاه دولتی در نیشابور زده میشود و الان زمینه در وزارت علوم و برنامه پنجم توسعه برای تحقق آن مساعد است.
حسینی گفت: دولت با توجه به این قانون، آموزش و پرورش را مکلف کرده است که دانشکدهها و آموزشکدههای خود را به وزارت علوم انتقال دهد.
وی یادآور شد: مجتمع آموزش عالی نیشابور سه دانشکده دارد و از طرف دیگر سه دانشکده فنی و کشاورزی نیز هست که این خود میتواند زمینه ارتقای مجتمع را به دانشگاه دانشگاه فراهم آورد.
حسینی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و ادب و پژوهشگاه میراث فرهنگی شرق کشور با تلاشهای بسیار در نیشابور مستقر شد که باید در خصوص مسائل ساختمانی آن پیگیری شود.
وی تاکید کرد: ما نیاز داریم که زیر ساختهای فرهنگی در این شهر فرهنگمدار حمایت شوند.
معاون پیشن اداره کل ارشاد خراسان رضوی افزود: باید سریعتر بین ادارات کل آب منطقهای و آبفای شهری در خصوص انتقال آب سد بار به نیشابور توافقات لازم صورت گیرد تا کمیسیون ماده 32 در خصوص تامین آب شهری نیشابور بودجه در نظر بگیرد.
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