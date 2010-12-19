ناصر نوروزشاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید گوگرد سالانه بیش از 2 میلیون تن است، گفت: پیش بینی می شود با تکمیل طرح توسعه تمامی فازهای میدان پارس جنوبی ظرفیت تولید گوگرد ایران به حدود چهار میلیون تن افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اعلام اینکه به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون تن گوگرد توسط پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی، هاشمی نژاد و ایلام تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود، تصریح کرد: از سوی دیگر پیش بینی می شود با راه اندازی هر فاز پارس جنوبی روزانه 200 تن به ظرفیت تولید گوگرد ایران اضافه شود.

به گفته نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی گاز ایران در حال حاضر مجتمع گازی پارس جنوبی و پالایشگاه شهید هاشمی نژاد بزرگترین تولید کنندگان گوگرد به شمار می روند.

وی میزان گوگرد تولید شده در پالایشگاههای گاز در سال گذشته را حدود 780 هزار تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته از محل تولید پالایشگاههای داخلی و مخازن ذخیره سازی در مجموع 817 هزار تن گوگرد به خارج از کشور صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش حجم ذخیره سازی گوگرد همزمان با افزایش ظرفیت صادراتی در سالجاری، اظهار داشت: از ابتدای امسال در مجموع نزدیک به 440 تن گوگرد به بازار های جهانی عرضه شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی گاز ایران با تاکید بر اینکه در سه سال گذشته متوسط قیمت جهانی گوگرد با نوسانات زیادی روبرو بوده است ، بیان کرد: از ابتدای سالجاری متوسط قیمت هر تن گوگرد صادراتی ایران حدود 100 دلار بوده است.

نوروز شاد یکی از مهمترین دلایل افت قیمت جهانی گوگرد در سال جاری را وضع عوارض گمرکی به واردات گوگرد و سایر محصولات شیمیایی توسط دولت چین اعلام کرد و یادآور شد: در سه سال اخیر بهای جهانی گوگرد از 800 تا حدود 30 دلار به ازای هر تن نوسان قیمت را تجربه کرده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران در خصوص چشم انداز قیمت و عرضه گوگرد به بازارهای جهانی، بیان کرد: بررسی های کارشناسی شده نشان می دهد تا سال 2014 میلادی میزان عرضه گوگرد به بازارهای جهانی افزایش یابد که افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت این فرآورده گازی خواهد شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با توجه به کاهش احتمالی قیمت گوگرد برنامه هایی برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی اتخاذ شده است ، اظهارداشت: یکی از این اقدامات اختصاص گوگرد تولیدی پالایشگاه های پارس جنوبی به صادرات به منظور کاهش هزینه های صادراتی این محصول گازی است.