استرالیا مرگ بیش از 50 پناهجو را در آبهای این کشور تایید کرد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های روز شنبه استرالیا، جولیا گیلارد تاکید کرد که جستجوی گسترده ای برای یافتن مفقودشدگان این حادثه صورت گرفت اما امیدی به زنده بودن آنها وجود ندارد.

نخست وزیر استرالیا با بیان اینکه امید کمی برای زنده یافتن بقیه سرنشینان قایق حادثه دیده پناهجویان وجود دارد افزود که تعدادی از اتباع این قایق از کشورهای خاورمیانه بودند.

به گزارش پایگاه خبری ای بی سی نیوز، یک قایق چوبی ماهیگیری اندونزیایی که حامل 100 پناهجو به مقصد استرالیا بود روز چهارشنبه بر اثر برخورد با صخره در جزیره کریسمس استرالیا غرق شد. شرایط آب و هوایی جزیره کریسمس بسیار نامناسب بود و ساکنان جزیره پس از شنیدن صدای جیغ و فریاد پناهجویان تنها توانسته بودند از ساحل برای گرفتار شدگان جلیقه نجات و طناب به آب دریا بیندازند.

تا کنون جنازه 30 نفر از جمله 13مرد، 9 زن و 8 کودک پیدا شده و 44 نفر نیز از حادثه نجات یافته اند. در میان سرنشینان این قایق تعدادی ایرانی، عراقی و کرد وجود داشته اند.

در سالهای اخیر بسیاری از پناهجویان پس از پرواز به اندونزی سعی می کنند با استفاده از قایقهای نامطمئن و سفر پرخطر دریایی خود را به استرالیا برسانند که جزیره کریسمس در مسیر تردد بسیاری از قایقهای حامل پناهجویان است.

جزیره 135 کیلومتر مربعی کریسمس در جنوب اندونزی واقع شده و از مستعمرات دولت استرالیا است.

