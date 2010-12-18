۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۳

جنبلاط:

بهبود روابط با ایران به نفع اعراب است

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در دیدار "غضنفر رکن آبادی" ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در منطقه گفت که بهبود روابط با ایران به نفع اعراب است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "ولید جنبلاط" در دیدار سفیر ایران در لبنان گفت: هر مقایسه ای میان نقش مهم ایران در لبنان و منطقه و رژیم صهیونیستی مردود است و کشورهای عربی باید از مواضع قوی ایران استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و کشورهای عربی شاهد بهبود گسترده باشد زیرا این موضوع به نفع اعراب و مسلمانان است.

جنبلاط ادامه داد: از زمان حضور "رکن آبادی" در لبنان وی بر اهمیت وحدت ملی میان مردم این کشور تاکید کرده است و ایران همواره نقش مهمی درلبنان ایفا کرده است و از مقاومت و مقابله با اسرائیل حمایت کرده است.

از سوی دیگر سفیر ایران درلبنان ضمن دعوت از جنبلاط برای سفر به کشورمان، تاکید کرد: اوضاع در لبنان روند مثبتی را طی می کند و همه مردم این کشور بر وحدت ملی تاکید دارند و این موضوعی است که رهبران دو کشور بر آن اتقاق نظر دارند.

