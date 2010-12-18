بهبود روابط با ایران به نفع اعراب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "ولید جنبلاط" در دیدار سفیر ایران در لبنان گفت: هر مقایسه ای میان نقش مهم ایران در لبنان و منطقه و رژیم صهیونیستی مردود است و کشورهای عربی باید از مواضع قوی ایران استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و کشورهای عربی شاهد بهبود گسترده باشد زیرا این موضوع به نفع اعراب و مسلمانان است.

جنبلاط ادامه داد: از زمان حضور "رکن آبادی" در لبنان وی بر اهمیت وحدت ملی میان مردم این کشور تاکید کرده است و ایران همواره نقش مهمی درلبنان ایفا کرده است و از مقاومت و مقابله با اسرائیل حمایت کرده است.

از سوی دیگر سفیر ایران درلبنان ضمن دعوت از جنبلاط برای سفر به کشورمان، تاکید کرد: اوضاع در لبنان روند مثبتی را طی می کند و همه مردم این کشور بر وحدت ملی تاکید دارند و این موضوعی است که رهبران دو کشور بر آن اتقاق نظر دارند.