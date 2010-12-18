نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به ایران می آید

"ناظم الدباغ" نماینده اقلیم کردستان درتهران به خبرگزاری مهر اطلاع داد: درابتدای سال 2011 هیئتی از طرف اقلیم کردستان عراق به ریاست "برهم احمد صالح" به همراه تنی چند از وزیران این اقلیم به ایران سفر خواهد کرد.

وی افزود: نخست وزیر کردستان عراق قرار است دراین سفر با مقامات بلند پایه ایرانی گفتگو کند. هدف این سفر بهبود روابط و توسعه ارتباطات فرهنگی و تاریخی میان طرفین است.

شایان ذکر است که این دومین سفر برهم صالح به ایران محسوب می شود. اخیرا روابط میان اقلیم کردستان عراق با ایران بویژه در بعد اقتصادی شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای بوده است.