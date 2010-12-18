به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود علی‌پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به آمار عملکرد وقایع حیاتی در استان قم اظهار داشت: در این استان به طور میانگین روزانه 55 مورد تولد، 14 مورد وفات، 6.6 مورد طلاق و 34 مورد ازدواج به ثبت می‌رسد.



وی با اشاره به سوم دی ماه روز ثبت احوال، گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در اداره کل ثبت احوال استان قم ارائه کرد و یادآور شد: اولین شناسنامه در کشور به نام فاطمه ایرانی در سوم دی ماه 1297 در تهران صادر شده و نخستین شناسنامه در قم نیز به نام حسین خان صلیبی در 19دی 1304 صادر شده است.



یک میلیون سند سجلی در قم صادر شد



مدیرکل ثبت احوال استان قم از صدور 100 میلیون سندی سجلی در کشور خبر داد و اظهار داشت: در استان قم نیز تاکنون یک میلیون و 18 هزار سند سجلی صادر شده است.



علی‌پور در ادامه گفت: ارزش و اهمیت آمار به به‌روز بودن آن است و ما در اداره کل ثبت احوال برای اینکه به این مهم دست پیدا کنیم با تدابیر اندیشیده شده و همکاری برخی نهادها، سعی کردیم وقایع حیاتی را به صورت به روز و آنلاین ثبت کنیم.



وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، مامورین ثبت احوال در زایشگاه‌های قم مستقر شدند تا ولادت نوزادان را در همان روز تولد به صورت آنلاین به ثبت برسانند.



وی افزود: همچنین در بهشت معصومه نیز مامورین ثبت احوال مستقر شدند تا برای جنازه‌ها گواهی فوت صادر کنند.



صدور کارت ملی برای 98.6 درصد مردم



مدیرکل ثبت احوال استان قم در بخش دیگری از سخنان خود در مورد صدور کارت ملی برای شهروندان قمی گفت: تاکنون 736 هزار و 78 کارت شناسایی ملی در استان قم صادر شده که این تعداد 98.6 درصد از جمعیت واجد شرایط را شامل می‌شود.



وی همچنین با اشاره به اجرای طرح صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم برای اولین بار در کشور اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت نیز در قم شناسایی شده و در حال صدور مجوز برای این دفاتر هستیم که فعالیت 12 گانه خود را انجام دهند تا نیازی به حضور مردم در این فعالیت‌ها به اداره کل ثبت احوال استان و یا شعبه‌های آن نباشد.



علی‌پور تاکید کرد: طرح صدور شناسنامه مکانیزه برای نوزادان، کودکان و نوجوانان زیر 15 سال از سال 1384 آغاز شد و صدور این شناسنامه برای افراد بالای 15 سال نیز از مرداد ماه امسال شروع شده است.