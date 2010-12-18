اعتراضات گسترده علیه اصلاح قانون بازنشستگی در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اعلام دولت اسپانیا برای ارائه لایحه اصلاح قانون بازنشستگی این کشور دهها هزار تن از شهروندان تظاهرات کردند.

بر این اساس "خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو" نخست وزیر اسپانیا لایحه افزایش سن بازنشستگی به 67 سال را در ماه ژانویه به پارلمان ارائه خواهد کرد.

اعلام این خبر موجب اعتراضات گسترده در این کشور شده، بطوری که دو اتحادیه بزرگ کارگری UGT و CCOO با فراخوان اعضای خود بیش از 40 تظاهرات گسترده در سراسر اسپانیا ترتیب دادند به گونه ای که تنها در شهر مادرید دهها هزار تن از معترضان به خیابانها آمده و خواستار تجدید نظر دولت در لایحه خود شدند.

دولت زاپاترو این لایحه را با هدف مقابله با تبعات بحران جهانی اقتصادی به پارلمان ارائه می کند که بخشی از آن مربوط به افزایش دو ساله سن بازنشستگی است.

گفتنی است در آبان‌ سال گذشته کارشناسان اقتصادی اعلام کردند، بحران مالی جهانی کل‌ کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. رشد اقتصادی 15 کشور عضو یورو طی 3 ماه دوم سال گذشته به کمتر از 2/0 درصد رسید و این رقم طی 3 ماه سوم و چهارم 2008 نیز به کمتر از 1/0 درصد رسید.