تعزیه در نظام آموزشی کشور گنجانده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش افزود: انسان وقتی معین‌البکاهای پیشکسوت را می‌بیند، یاد یک دنیا خادمی بی‌تکلف و یک معرفت عمیق می‌افتد. این دو ویژگی چیزی است که خدا به هرکسی عطا نمی‌کند و خوش به حال کسانی که عمر خود را اینگونه گذرانده‌اند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: پیام امام حسین(ع) آنقدر وسیع و بزرگ است که نیازی به ما ندارد و ما برای نجات خود در این راه وارد می‌شویم. چون لحظه لحظه‌های عاشورا هنر است و نمی‌توان به قدری که بزرگ است، آن را تصویر کرد و همه کارهای ما قطره‌ای از دریا است.

بذرپاش ادامه داد: تعزیه‌خوان‌ها با هنری که آنرا با پیام توحیدی امام حسین(ع) همراه می‌کنند، باعث ماندگاری بیش از پیش آن می‌شوند زیرا هر چیزی در زبان هنر ماندگارتر می‌شود. وظیفه ما در قبال این عنصر آیینی این است که جوانان را به آن نزدیک کنیم تا تعزیه احیا شود.

رئیس سازمان ملی جوانان تصریح کرد: تعزیه آنقدر قوی و عمیق است که نیازی به عناصر جدید ندارد. در کل ما باید از بدعت‌گذاری در شکل و محتوای این هنر جلوگیری کنیم. همچنین تعزیه را باید تعمیم دهیم چون در حال حاضر فقط در ایام محرم اجرا می‌شود. چرا نباید در تمام مراسم‌های مذهبی خود از این هنر فاخر بهره ببریم. غربی‌ها هنر کوچک و بی‌هویت خود را چنان پر و بال می دهند که دنیا را تسخیر می‌کند، اما ما این هنر بزرگ و باهویت خود را رها کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: تعزیه باید در نظام آموزشی و نظام آموزش عالی کشور گنجانده شود تا با پرورش هنرمندان جوان ضامن ادامه حیات تعزیه شویم. اگر مدیرکل ارشاد استان تهران این طرح را به دولت پیشنهاد دهند، بنده قول می‌دهم با جدیت پیگیر آن شوم.

بذرپاش افزود: به تمام ابعاد تعزیه باید پرداخت و از موسیقی، شکل و محتوا، آن را بررسی کرد، تعزیه یک هنر مدرن است و همیشه تازگی دارد و این امر به این دلیل این است که پیام عاشورا تا ابد کهنه نمی‌شود و همیشگی است.