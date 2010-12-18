آتش نشانها از انفجار 20 هزار لیتر بنزین در پایتخت جلوگیری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تماس شهروندان با سامانه 125، آتش‌نشانان ایستگاه 61 روز گذشته از سوی ستاد فرماندهی آتش‌نشانی به سوی محل حادثه واقع در میدان نوبنیاد، خیابان لنگری حرکت کردند.

داوود علیپوری افسر آماده عملیات منطقه 3 گفت: در محل مشاهده شد یک تانکر که حامل بیست هزار لیتر بنزین برای تخلیه در پمپ بنزین بود در اثر شکسته شدن فنر کنترل تانکر از دست راننده آن خارج شده و پس از پیمودن میدان از روی جدول عبور کرده در انتهای فضای سبز متوقف شده بود.

وی افزود: آتش‌نشانان به محض رسیدن محل را ایمن‌سازی کرده و از شرکت پخش فراوردهای نفتی درخواست یک تانکر خالی کردند. زمانی که تانکر خالی در محل حاضر شد و با موتور پمپ ویژه که درزمان روشن شدن جرقه الکتریکی ایجاد نمی‌کند، بنزین تانکر آسیب دیده را به تانکر خالی تخلیه کردند و پس از تخلیه کامل بنزین جرثقیل، راهنمایی و رانندگی تانکر آسیب دیده را از میان فضای سبز میدان خازج و به پارکینگ انتقال داد.

