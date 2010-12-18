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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۱

رئیس جمهور خودخوانده:

نیروهای سازمان ملل باید از ساحل عاج بروند

نیروهای سازمان ملل باید از ساحل عاج بروند

"لوران گباگبو" که خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری می داند، خواستار خروج نیروهای سازمان ملل از ساحل عاج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج که همچنان خواهان حفظ این سمت با وجود شکست در انتخابات اخیر است، از نیروهای سازمان ملل از جمله محافظان خود خواست این کشور را ترک کنند.

گباگبو در پیامی که در تلویزیون دولتی ساحل عاج قرائت شد از کلاه آبی های سازمان ملل خواست بدلیل کوتاهی در ماموریت و تخطی از وظایفشان هر چه سریعتر از این کشور خارج شوند.
 
این در حالی است که با توجه به اوضاع پر تنش پایتخت ساحل عاج حدود 10 هزار نیروی سازمان ملل که 900 تن از آنان فرانسوی اند، مامور حفاظت از امنیت مراکز حساس در این شهر شده اند.
 
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آفریقایی کمیسیون انتخابات "الحسن واتارا" را بعنوان پیروز انتخابات معرفی کرد. اما گباگبو با رد این موضوع برای بار دیگر سوگند ریاست جمهوری یاد کرده است.
 
این اقدام موجب واکنشهای تندی از سوی اتحادیه اروپا و آفریقا شده و سازمان ملل نیز در مورد تشدید درگیریها بین طرفداران این دو نامزد انتخاباتی هشدار داده است.

گفتنی است در حال حاضر واتارا بعنوان رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج از سوی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
کد مطلب 1212413

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