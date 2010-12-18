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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۰

با 225 کیلو مواد مخدر/

یک زن انگلیسی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شد

یک زن انگلیسی به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی دستگیر شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: یک زن 41 ساله انگلیسی و همسرش که مالزیایی است به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مطبوعات روز شنبه مالزی، خانم شیوائون انگلیسی دو فرزند دارد و گفته می شود دختر یک دانشمند سابق هسته‌ای انگلیس است که چند روز پیش به جرم قاچاق مواد مخدر به همراه همسرش دستگیر شدند.

این خانم اهل ولز است و هنگام دستگیری در خانه اش بیش از 200  کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، اکستازی و آمفتامین کشف شده است.

بر اساس گزارش پلیس، مواد مخدر کشف شده در خانه این زوج بیشترین میزان موادی است که طی 3 سال گذشته در منطقه شرقی شبه جزیره مالزی کشف شده است.

پلیس همچنین اعلام کرد که در تحقیقات اولیه مرد مالزیایی ادعا کرده است برای جلوگیری از بازگشت همسرش به انگلیس او را معتاد کرده است.

 این زن و شوهر بیش از 15 سال است که مواد مخدر مصرف می‌کنند و در صورت اثبات جرم جزای انها اعدام است.

کد مطلب 1212414

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