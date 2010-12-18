ورود 200 دستگاه تویوتا به ناوگان تاکسیرانی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله اسلامی با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مراحل ورود و آماده سازی این خودروهای خارجی نهایی شده است و به زودی این تاکسی‌ها وارد ناوگان می‌شود.

وی با بیان این که در تلاش هستیم خودروهایی در شان شهروندان وارد ناوگان تاکسیرانی کنیم گفت: پیش از این نیز سازمان تاکسیرانی شهر تهران برای توسعه ناوگان حمل و نقل خود خودروهایی با کیفیت بالا، دارای استاندارد جهانی و منطبق با تاکسی های سایر کشورها خریداری و وارد ناوگان کرده است.

اسلامی تصریح کرد: این تاکسی‌های تویوتا علاوه براستفاده در سطح شهر، برای تقویت و ساماندهی ناوگان مراکز مهمی مانند فرودگاهها نیز استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت‌بر تاکسیرانی شهرتهران افزود: هم‌اکنون علاوه بر ورود این خودورهای با کیفیت خارجی، درحال حاضر توانسته‌ایم برای بهبود خدمات به شهروندان و ارتقای کیفیت‌تاکسی‌ها، بخش‌ عمده‌ای از تاکسی‌های فرسوده را نوسازی و تبدیل به احسن کنیم.

اسلامی گفت: همچنین سعی داریم این خدمات را با انجام اقداماتی مانند رتبه‌بندی شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی افزایش دهیم.

