ورود 200 دستگاه تویوتا به ناوگان تاکسیرانی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فضلالله اسلامی با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مراحل ورود و آماده سازی این خودروهای خارجی نهایی شده است و به زودی این تاکسیها وارد ناوگان میشود.
وی با بیان این که در تلاش هستیم خودروهایی در شان شهروندان وارد ناوگان تاکسیرانی کنیم گفت: پیش از این نیز سازمان تاکسیرانی شهر تهران برای توسعه ناوگان حمل و نقل خود خودروهایی با کیفیت بالا، دارای استاندارد جهانی و منطبق با تاکسی های سایر کشورها خریداری و وارد ناوگان کرده است.
اسلامی تصریح کرد: این تاکسیهای تویوتا علاوه براستفاده در سطح شهر، برای تقویت و ساماندهی ناوگان مراکز مهمی مانند فرودگاهها نیز استفاده میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارتبر تاکسیرانی شهرتهران افزود: هماکنون علاوه بر ورود این خودورهای با کیفیت خارجی، درحال حاضر توانستهایم برای بهبود خدمات به شهروندان و ارتقای کیفیتتاکسیها، بخش عمدهای از تاکسیهای فرسوده را نوسازی و تبدیل به احسن کنیم.
اسلامی گفت: همچنین سعی داریم این خدمات را با انجام اقداماتی مانند رتبهبندی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی افزایش دهیم.
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