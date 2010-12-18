ما در حال یک جنگ تمام عیار در افغانستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان امروز بصورت غیرمنتظره وارد افغانستان شد و با نظامیان آلمانی مستقر در شمال این کشور دیدار کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف به خبرنگاران گفت: وقتی به واقعیت حضور نظامیان را در افغانستان توجه کنیم متوجه خواهیم شد که این یک جنگ واقعی است و نظامیان همان کاری را می کنند که در یک جنگ تمام عیار انجام می دهند.

مرکل خاطرنشان کرد: چنین چیزی را ما از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون تجربه نکرده ایم. وی که پیش از این سخنان از پایگاه نظامیان آلمانی در قندوز دیدن کرده بود افزود: این یک موقعیت شبه جنگی نیست بلکه خود جنگ است و تجربه ای کاملا جدید برای ماست.

صدراعظم آلمان امروز شنبه با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان و ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان ناتو در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی پیش از دیدار با کرزای اعلام کرد که قصد دارد در مورد وظایف دولت افغانستان و مبارزه با فساد در دستگاه دولتی گفتگو کند. به گفته وی آنگونه که غرب انتظار داشته افغانستان در این زمینه ها پیشرفت نداشته است.