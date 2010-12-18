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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۱

مرکل :

ما در حال یک جنگ تمام عیار در افغانستان هستیم

ما در حال یک جنگ تمام عیار در افغانستان هستیم

صدراعظم آلمان اعتراف کرد که نظامیان این کشور در افغانستان در حال انجام جنگی هستند که پس از جنگ جهانی دوم برایشان بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان امروز بصورت غیرمنتظره وارد افغانستان شد و با نظامیان آلمانی مستقر در شمال این کشور دیدار کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف به خبرنگاران گفت: وقتی به واقعیت حضور نظامیان را در افغانستان توجه کنیم متوجه خواهیم شد که این یک جنگ واقعی است و نظامیان همان کاری را می کنند که در یک جنگ تمام عیار انجام می دهند.
 
مرکل خاطرنشان کرد: چنین چیزی را ما از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون تجربه نکرده ایم. وی که پیش از این سخنان از پایگاه نظامیان آلمانی در قندوز دیدن کرده بود افزود: این یک موقعیت شبه جنگی نیست بلکه خود جنگ است و تجربه ای کاملا جدید برای ماست.
 
صدراعظم آلمان امروز شنبه با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان و ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان ناتو در این کشور دیدار و گفتگو کرد.
 
وی پیش از دیدار با کرزای اعلام کرد که قصد دارد در مورد وظایف دولت افغانستان و مبارزه با فساد در دستگاه دولتی گفتگو کند. به گفته وی آنگونه که غرب انتظار داشته افغانستان در این زمینه ها پیشرفت نداشته است.
کد مطلب 1212418

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