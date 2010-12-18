به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان برای ثبتنام باید به آدرس اینترنتی http://atabat.haj.ir مراجعه کنند و مانند دورههای قبلی در این دوره نیز قبل از ثبتنام در گروهها باید در سامانه پیش ثبتنام عتبات نامنویسی و کد رهگیری دریافت کنند.
زمان اعزام این دسته از زائران به عتبات عالیات پس از قطعی شدن مراحل ثبتنام از بهمن 89 تا دهم فروردین سال 90 است.
ششم دی 1389 قرعهکشی این دور از پیش ثبتنام بین متقاضیان انجام میشود و نتیجه آن روز سهشنبه 7 دی 1389 بر روی سامانه پیش ثبتنام عتبات عالیات قرار میگیرد که متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سایت از نتیجه پیش ثبتنام و تاریخ ثبتنام خود در کاروانها مطلع شوند.
افرادی که در پیش ثبتنام دورههای قبل شرکت کرده و حائز اولویت تشرف اعلام نشدهاند در این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبتنام ندارند و اطلاعات آنها به دوره جدید انتقال مییابد و در قرعهکشی این دور شرکت داده میشوند.
همچنین اطلاعات افرادی که در دوره قبل حائز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبتنام نکردهاند از سامانه پیش ثبتنام حذف میشود و در صورتی که آنها مایل به تشرف در این دوره باشند باید مجدداً نسبت به طی مراحل پیش ثبتنام اقدام کنند.
افرادی که اقدام به ثبتنام گروهی 35 نفره میکنند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند و عدد گروه کمتر از 25 نفر شود، این گروه حذف میشود و در قرعهکشی بعدی شرکت داده نمی شود.
دور جدید پیش ثبتنام جدید عتبات عالیات از ساعت 8 روز شنبه 27 آذر آغاز شد و تا ساعت 24 شنبه چهارم دی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان برای ثبتنام باید به آدرس اینترنتی http://atabat.haj.ir مراجعه کنند و مانند دورههای قبلی در این دوره نیز قبل از ثبتنام در گروهها باید در سامانه پیش ثبتنام عتبات نامنویسی و کد رهگیری دریافت کنند.
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