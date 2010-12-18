بعثی زدایی مطابق قانون اساسی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، عباس البیاتی گفت: اتحاد ملی به توافقات سیاسی پایبند است و این ائتلاف سبب شد که حد نصاب لازم برای بعثی زدایی اعضای العراقیه به وجود آید.

وی افزود: ایجاد حد نصاب لازم از سوی اتحاد ملی مورد استقبال فهرست العراقیه واقع شد. مجلس به صورت قانونی و اصولی و مطابق با اختیاراتش خروج برخی از اعضای العراقیه از قانون پاکسازی بعثی ها را تصویب کرد و این بر اساس افرادی که حضور داشتند بود.

البیاتی تصریح کرد: رفع محدودیتهای سیاسی طبق قانون اساسی و چارچوبهای قانونی صورت گرفت که افراد مشمول شده از اقدامات حزب بعث برائت جستند و هیئت بازجویی و عدالت را قانع کردند.

این عضو ائتلاف ملی عراق با اشاره به روند تشکیل دولت عراق افزود: دولت آماده است و چارچوب آن مشخص شده است و همه گروهها سهم خود را می دانند و امروز و فردا رایزنیهایی با ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و دیگر گروهها صورت خواهد گرفت.

برخی منابع امروز از معرفی دولت جدید عراق از سوی نوری المالکی نخست وزیر این کشور در دوشنبه هفته جاری خبر داده بودند.