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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۵۹

عباس البیاتی:

بعثی زدایی مطابق قانون اساسی بوده است

بعثی زدایی مطابق قانون اساسی بوده است

یکی از اعضای ائتلاف اتحاد ملی عراق با اشاره به اقدام مجلس عراق در خارج کردن سه تن از اعضای فهرست العراقیه از قانون پاکسازی بعثی ها آن را در چارچوب قانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، عباس البیاتی گفت:  اتحاد ملی به توافقات سیاسی پایبند است و این ائتلاف سبب شد که حد نصاب لازم برای بعثی زدایی اعضای العراقیه به وجود آید.

وی افزود: ایجاد حد نصاب لازم از سوی اتحاد ملی مورد استقبال فهرست العراقیه واقع شد. مجلس به صورت قانونی و اصولی و مطابق با اختیاراتش خروج برخی از اعضای العراقیه از قانون پاکسازی بعثی ها را تصویب کرد و این بر اساس افرادی که حضور داشتند بود.

البیاتی تصریح کرد: رفع محدودیتهای سیاسی طبق قانون اساسی و چارچوبهای قانونی صورت گرفت که افراد مشمول شده از اقدامات حزب بعث برائت جستند و هیئت بازجویی و عدالت را قانع کردند.

این عضو ائتلاف ملی عراق با اشاره به روند تشکیل دولت عراق افزود: دولت آماده است و چارچوب آن مشخص شده است و همه گروهها سهم خود را می دانند و امروز و فردا رایزنیهایی با ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و دیگر گروهها صورت خواهد گرفت.

برخی منابع امروز از معرفی دولت جدید عراق از سوی نوری المالکی نخست وزیر این کشور در دوشنبه هفته جاری خبر داده بودند.

کد مطلب 1212423

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