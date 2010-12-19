115 مجوز فعالیت خانه قرآن روستایی در گیلان صادر شد

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به واگذاری تشکیل کلاسهای قرآنی به مراکز مردم نهاد و امکان سنجی تاسیس خانه های قرآنی روستایی ظرفیت تاسیس این خانه های قرآن به ادارات تابعه این اداره کل ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: خانه قرآن روستایی نهادی مردمی و غیردولتی با ماهیت حقوقی که مجوز تاسیس آن از سوی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان صادر شده و کانونی برای توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآن در روستا است.

این کارشناس قرآنی درادامه به اهمیت فراگیری نهضت قرآن آموزی در سطح کشور اشاره کرد و از تمام دهیاران و دست اندرکاران خواست با تلاش و جدیت هرچه بیشتر نسبت به شناسایی، معرفی و حمایت و پشتیبانی از فعالان قرآنی به منظور ایجاد خانه های قرآن روستایی، همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ ناب این کتب آسمانی می ‌تواند موثر واقع شود.