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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

115 مجوز فعالیت خانه قرآن روستایی در گیلان صادر شد

115 مجوز فعالیت خانه قرآن روستایی در گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: کارشناس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان از صدور مجوز فعالیت 115 خانه قرآن روستایی طی دو سال گذشته در استان خبر داد.

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به واگذاری تشکیل کلاسهای قرآنی به مراکز مردم نهاد و امکان سنجی تاسیس خانه های قرآنی روستایی ظرفیت تاسیس این خانه های قرآن به ادارات تابعه این اداره کل ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: خانه قرآن روستایی نهادی مردمی و غیردولتی با ماهیت حقوقی که مجوز تاسیس آن از سوی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان صادر شده و کانونی برای توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآن در روستا است.

این کارشناس قرآنی درادامه به اهمیت فراگیری نهضت قرآن آموزی در سطح کشور اشاره کرد و از تمام دهیاران و دست اندرکاران خواست با تلاش و جدیت هرچه بیشتر نسبت به شناسایی، معرفی و حمایت و پشتیبانی از فعالان قرآنی به منظور ایجاد خانه های قرآن روستایی، همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ ناب این کتب آسمانی می ‌تواند موثر واقع شود.

کد مطلب 1212436

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