به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ایران شامگاه امروز شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی با اعلام این خبر افزود: اگر مردم بخواهند یارانه های نقدی خود را بلافاصله دریافت کنند این پول وارد بازار خواهد شد و افزایش نقدینگی موجب ضرر آنهادر جامعه خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مردم باید یارانه نقدی را مدیریت کنند، گفت: تمامی دستگاههای دولتی آماده اجرای هدفمند کردن یارانه ها هستند.

وی با بیان اینکه مردم برای استفاده از یارانه های نقدی که به حسابشان واریز شده است برنامه ریزی کنند، گفت: میزان واریز یارانه نقدی به حساب مردم در گام های بعدی قانون هدفمند کردن یارانه ها حداقل به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید.

احمدی نژاد با بیان اینکه گام بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را سال آینده بر خواهیم داشت ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس همکاری های مورد نظر را برای تصویب لایحه بودجه سال آینده به عمل بیاورند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر آنچه که مورد نظر من است و همچنین قوانین اجازه دهد میزان واریز یارانه های نقدی به بیش از دو برابر نیز خواهد رسید.

احمدی نژاد در ادامه با اعلام اینکه یک واریز نقدی دیگری هم برای مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهیم داشت افزود: انشاءالله طی هفته آینده 4 هزار تومان دیگر به ازای هر نفر برای یارانه نان به حساب مردم واریز خواهیم کرد و یا به عبارتی دیگر طی دو ماه به ازای هر نفر 8 هزار تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز خواهد شد.

وی هم‌چنین افزود: مردم فقط به اطلاعیه های رسمی سازمان هدفمند کردن یارانه ها و ستادهای زیرمجموعه آن توجه کنند.