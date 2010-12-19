به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته هر ساله رقابتهای بین المللی جام وحدت و دوستی را برگزار می کرد ولی کادر مدیریتی جدید فدراسیون برگزاری جام وحدت و دوستی را لغو و به جای آن تصمیم به برگزاری جام ولایت گرفت. بر همین اساس این رقابتها طی روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه برگزار خواهد شد.

فدراسیون کاراته در نظر دارد علاوه بر کشورهای مطرح دنیا، 10 کاراته کا برتر دنیا را نیز به عنوان میهمان ویژه به این مسابقات دعوت کند. برهمین اساس مسئولان فدراسیون کاراته با ارسال نمابری به صربستان از این کشور که مدال طلای بخش کومیته تیمی رقابتهای جهانی را کسب کرده، درخواست کرد در این مسابقات شرکت کند.

با موفقت فدراسیون کاراته صربستان، "میلوس یوانوویچ"، "میلوس زیوکوویچ"،" دژان یوموکویچ" ، "دیمیتری یرکوویچ" و "اسلوبودان بیتکوویچ" پنج عضو تیم کومیته صربستان که دو مدال طلای انفرادی و یک طلای تیمی را در رقابتهای سال 2010 را کسب کردند راهی ایران خواهند شد.

برخی دیگر از ستاره های کاراته جهان از جمله "رافائل آقایف" آذربایجانی و "دیمیتریوس" یونانس هم مد نظر فدراسیون کاراته هستند.