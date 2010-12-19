توسعه گردشگری گیلان نیازمند اجرای طرحهای اساسی است

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان ویترینی از نمونه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و اکولوژیکی کشوراست.

وی عنوان کرد: همه باید تلاش کنند تا سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی در این استان در خصوص صنعت گردشگری فعالتر عمل کنند.

نماینده مردم رودبارگفت: با سرمایه ‌گذاری در بخش صنعت گردشگری می‌ توان به درآمد بالای جامعه و ایجاد اشتغال پایدار کمک کرد.

وی اظهارداشت: جوامع صنعتی و پیشرفته دنیا برای رشد و توسعه کشور خود در زمینه گردشگری تلاش می‌ کنند و امروزه این صنعت به عنوان یک نیاز جدی در سبد خانوار گنجانده شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمانی که در یک جامعه زندگی ماشینی حاکم می ‌شود، نیاز به لطافت و بهره ‌برداری از منابع طبیعی جایگاه بیشتری پیدا خواهد کرد.

مرعشی افزود: توسعه بخش گردشگری به عنوان یک ضرورت در این استان پیگیری می ‌شود که می‌ تواند کمک شایانی برای کمک به درآمد مردم منطقه باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای طرحهای گردشگری در نقاط مختلف استان تاکید کرد: هر طرحی که در حوزه بخش گردشگری می‌ خواهد اجرا شود باید دارای اهداف مشخصی باشد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه تمامی طرحهای گردشگری دراستان باید مطابق با موازین زیست محیطی انجام شود، یادآورشد: رعایت مسائل زیست محیطی در حوزه گردشگری امری ضروری است.