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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

در استان گلستان؛

شهر انبار الوم 6 هزار نفری فاقد تاکسی است

شهر انبار الوم 6 هزار نفری فاقد تاکسی است

گرگان - خبرگزاری مهر: شهر شش هزار نفری انبار الوم از توابع شهرستان آق قلا جزو شهرهایی است که از امکانات حمل و نقل درون شهری مانند تاکسی در آن خبری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهروز آرخی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در آق قلا، با بیان اینکه  تعداد پنج تاکسی درون شهری در شهر انبارالوم مشغول فعالیت هستند گفت: این تاکسی ها نیز در خط بین شهری آق قلا - انبارالوم سرویس دهی می دهند.

وی دلیل عدم برقراری سرویس درون شهری شهر انبارالوم توسط این تاکسی ها را عدم استقبال مردم در استفاده از تاکسی عنوان کرد.

شهر دار انبارالوم افزود : به دلیل بافت سنتی شهر انبارالوم مردم تمایل برای استفاده از تاکسی در داخل شهر ندارند.

آرخی بیان داشت: مردم فاصله سه کیلومتری خیابان اصلی شهر را با وسایل شخصی و یا موتورسیکلت رفت و آمد می کنند.
 
شهر انبارالوم  در فاصله 15 کیلومتری شمال شهر آق قلا واقع است.    
کد مطلب 1212446

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