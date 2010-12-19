10 هزار سهمیه مسکن مهر به خوزستان اختصاص یافت

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: از اول دی ماه ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر برای سال آینده آغاز می شود و اولویت واگذاریها در آینده اعلام خواهد شد.



استاندار خوزستان از تمام فرمانداران خواست تا گزارشی از روند واگذاریها اعلام کنند، افزود: به منظور بررسی و رفع مشکلات زیرساختی مانند آب و برق در روزهای آینده با دستگاه های متولی جلساتی خواهیم داشت تا نسبت به رفع موانع موجود اقدام سریع به عمل آید.

استاندار خوزستان از مسئولان بانکها خواست با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به تخصیص تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند تا شیرینی اقدام دولت در واگذاری مسکن مهر به کام خانواده ها تلخ نشود.



حجازی همچنین از فرمانداران خواست سریعتر نسبت به تکمیل و ارائه بسته بودجه سال 90 شهرستانهای خود اقدام کنند.



وی تاکید کرد: این بسته پس از ارائه در شورای برنامه‌ریزی استان قابل تغییر نخواهد بود.



استاندار خوزستان تصریح کرد: از فرمانداران انتظار می‌رود جهتگیری برنامه‌ها، انتظارات و پتانسیلهای شهرستان خود را به صورت کلی ارائه دهند تا بر اساس آن برنامه های منجسم برای توسعه شهرستان ارائه شود و ظرفیتهای هر شهرستان از جمله کشاورزی، صنعت، بندر و تجارت که می‌ تواند شهرستان را متحول کند به این شورا ارائه شود.



حجازی افزود: سالانه 90 درصد از اعتبارات استان صرف پروژه‌های نیمه تمام می‌شود. ارزش پروژه‌های نیمه تمام حدود دو هزار میلیارد تومان است در حالی که اعتبارات اختصاص یافته به پروژه‌های نیمه تمام سالانه حدود 700 میلیارد تومان است.



وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی ما در ماه های اخیر مشخص شد برخی از دستگاه های اجرایی با وجود دارا بودن ساختمان اقدام به احداث ساختمان جدید از محل اعتبارات خود کرده‌اند به طوریکه نسبت کارکنان به مساحت ساختمان ساخته شده قابل قبول نیست و بر همین اساس رسیدگی به این موضوع برای 16 شهرستان در استان صورت گرفت و بررسی آن در چهار شهرستان بزرگ اهواز، دزفول، آبادان و خرمشهر تا ماه آینده انجام می‌شود و به وضعیت ساختمانهای مازاد دستگاه ها رسیدگی خواهد شد.