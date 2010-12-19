دومین شکست خانگی تیم والیبال گنبد در لیگ برتر رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم والیبال جواهری گنبدکاووس در هفته سوم از رقابت های دور رفت لیگ برتر کشور در سالن المپیک گنبد کاووس برابر تیم والیبال کاله آمل به رقابت پرداخت.

در این مسابقه تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس با نتیجه دو بر سه برابر تیم مازندرانی شکست خورد.

گیمهای دوم و سوم این دیدار با نتیجه 25 بر 19 و 25 بر 17 به نفع تیم بازرگانی جواهری گنبد و سایر گیمها با برتری تیم کاله آمل به پایان رسید.

تیم بازرگانی والیبال گنبد کاووس در این دوره از مسابقات لیگ برتر دو بازی داشت که در بازی اول خانگی نیز مغلوب شد.

