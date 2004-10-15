صدور 800 پروانه ساختماني؛ مردم بم حتي توان ساخت منازل 85 متري را هم ندارند

علي باقري زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن اشاره به اينكه تاكنون فقط 800 پروانه ساختماني در بم صادر شده است ، افزود: بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته بايد بين 20 تا 25 مجوز ساخت صادر شود اما با وجود برخي مشكلات اجرايي از جمله تاخير مشاوران در تهيه نقشه هاي ساختماني و طولاني شدن زمان تاييد استحكام سازه ها از سوي سازمان نظام مهندسي تاكنون رقم بسيار كمي از پروانه ها صادر شده است.

وي با تاكيد بر اينكه بروز تغييراتي از جمله استقرار مهندسين مشاور در سطح منطقه و تهيه نقشه تيپ و طرح هادي ، روند صدور پروانه هاي ساختماني را بهبود داده است، تصريح كرد: طي يك برنامه ريزي زمانبندي شده با بنياد مسكن، مقرر شد كه تا پايان امسال تمام پروانه ها ي ساختماني منازل زلزله زدگان صادر شود.

شهردار بم در ادامه به انتقاد مردم و مسئولين شهرستان بم نسبت به ساخت منازل 85 متري براي زلزله زدگان اشاره كرد و گفت: با توجه به پيشينه تاريخي و فرهنگي و باغ شهر بودن بم، مردم و مسئولين نسبت به ساخت منازل 85 متري هم شكل ابراز نگراني كرده اند و اين در حالي است كه با 6 ميليون وام بانكي با بهره 5 درصد و5/3 ميليون كمك بلاعوض زلزله زدگان نمي توانند حتي همين واحد هاي 85 متري را هم بسازند.

وي در خاتمه اذعان داشت: مسئولين بم پيشنهاد افزايش كمك هاي بلاعوض يا حداقل پرداخت وام ويژه انبوه سازان با بهره پايين را كرده اند تا در نهايت منازل و شهري در خور تارخ و فرهنگ بم ساخته شود كه البته تاكنون هيچ پاسخي در موافقت با اين پيشنهاد از سوي مسئولين امر دريافت نشده است.