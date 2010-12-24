صادق گودرزی، کشتی گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از کسب مدال نقره در رقابتهای جهانی مسکو قول دادم با کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی ناکامی در دیدار نهایی پیکارهای جهان را جبران کنم.
دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: با کسب مدال طلا در بازیهای آسیایی گوانگجو برنامه جدیدم برای موفقیت در رقابتهای المپیک لندن آغاز شده است و در اولین گام باید در رقابتهای جهانی ترکیه در سال آینده سهمیه حضور در این مسابقات را کسب کنم.
دارنده مدال طلای آسیا تاکید کرد: به همین منظور پس از بازگشت از گوانگجو تمریناتم را در تهران از سر گرفتهام تا بتوانم آمادگیام را حفظ کنم و اولین برنامهام حضور در رقابتهای لیگ برتر است و برای شرکت در این مسابقات با چند تیم در حال مذاکره هستم.
وی تصریح کرد: بهر صورت سطح رقابتهای جهانی با بازیهای آسیایی متفاوت است و باید تمریناتم را سخت و با برنامه دنبال کنم تا بتوانم مقابل رقبایی همچون "دنیس چارگوش" روس به پیروزی برسم.
گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: هدفم کسب مدال در رقابتهای المپیک لندن است و برای رسیدن به یک مدال خوشرنگ همه سختیهای را به جان می خرم.
نظر شما